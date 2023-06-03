Аріна Сабалєнко провела таємну пресконференцію, на яку закликала лиш тих представників ЗМІ, які будуть їй вигідними. Ця преса, яку запросила білоруська тенісистка, не повинна була зачіпати тему війни в Україні, адже білоруска продовжує уникати таких тонких питань, повідомляє 24 Канал.

До теми Хоче бути в безпеці: тенісистка з Білорусі втекла від питань про війну під цинічним приводом

Білоруска пішла проти правил

Сама білоруска заявила, що хоче бути у безпеці під час спілкування із журналістами.

Такий вчинок Сабалєнко на своїй пресконференції прокоментувала Еліна Світоліна, яка теж пробилась в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, вдруге обігравши росіянку Анну Блінкову. Українська тенісистка не стала заглиблюватись у цей епізод, який є порушенням правил регламенту тенісних змагань.

З мого боку важко сказати, тому що я провела на корті кілька годин. Нічого не бачила з цього, з її ситуації. Це її вибір. Так, мені складно судити, і я буквально не мала часу подивитися, що сталося за межами корту. Але я думаю, що це не моя справа,

– заяивла Світоліна.

Цікаво, чи прийде Сабалєнко на пресконференцію після матчу 1/8 фіналу проти американки Слоун Стівенс, який відбудеться 4 червня?

Важливо! Еліна Світоліна свій матч 1/8 фіналу Ролан Гаррос теж зіграє 4 червня. І знову зустріч проти росіянки. Суперницею українки буде Дар'я Касаткіна. Щоправда, ця російська тенісистка, яка зробила камінг-аут, відкрито підтримує Україну та засуджує війну.

Нагадаємо, що Аріна вже була темою для обговорень. Білоруска була суперницею українки Марти Костюк у першому колі французького турніру. Костюк програла, але традиційно не подала руку суперниці з країни-агресора. Місцева публіка Ролан Гаррос освистала такий вчинок Марти. Що привело до великого резонансу. Такий випадок реакції фанатів повторився після матчу Світоліна – Блінкова.