Відверте зізнання, яке засуджують у росії

25-річна російська тенісистка розповіла про свою гомосексуальність в інтерв'ю спортивному блогеру Віктору Кравченку. Дар'я Касаткіна зробила відверту заяву, яку загнобили у її рідній росії.

Читайте також Похвалив прямого конкурента: тренер Шахтаря несподівано назвав Динамо фаворитом сезону

Довго жити у шафі складно і не має сенсу. Постійно буде в тебе в голові крутитися, доки не скажеш,

– натякнула тенісистка.

Після цього зізнання Касаткіна виклала спільне фото зі своєю дівчиною. Обраницею першої ракетка ворожої країни стала Наталія Забіяко – олімпійська чемпіонка-2018 з фігурного катання. Фігуристка теж у відповідь опублікувала світлину з коханою з відпочинку.



Касаткіна з обраницею / Фото з інстаграму тенісистки

У державній думі росії засудили нетрадиційну орієнтацію, яку прирівняли до пропаганди "нездорових стосунків". У росії вважають, що пропаганда гомосексуалізму робить негативний вплив на суспільство та приводить до суїциду.

За останні два місяці це вже другий випадок камінг-ауту серед російських спортсменок.

Що відомо про Дар'ю Касаткіну

Дар'я Касаткіна – перша ракетка росії, яка йде 12-ю у рейтингу WTA.

У поточному сезоні не завоювала жодного титулу, заробила понад один мільйон призових.

Провела 40 матчів, у яких здобула 27 перемог та зазнала 13 поразок.

Найкращий результат у кар'єрі, це 10-та позиція у світовому жіночому рейтингу.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.