Відверте зізнання, яке засуджують у росії
25-річна російська тенісистка розповіла про свою гомосексуальність в інтерв'ю спортивному блогеру Віктору Кравченку. Дар'я Касаткіна зробила відверту заяву, яку загнобили у її рідній росії.
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Довго жити у шафі складно і не має сенсу. Постійно буде в тебе в голові крутитися, доки не скажеш,
– натякнула тенісистка.
Після цього зізнання Касаткіна виклала спільне фото зі своєю дівчиною. Обраницею першої ракетка ворожої країни стала Наталія Забіяко – олімпійська чемпіонка-2018 з фігурного катання. Фігуристка теж у відповідь опублікувала світлину з коханою з відпочинку.
Касаткіна з обраницею / Фото з інстаграму тенісистки
У державній думі росії засудили нетрадиційну орієнтацію, яку прирівняли до пропаганди "нездорових стосунків". У росії вважають, що пропаганда гомосексуалізму робить негативний вплив на суспільство та приводить до суїциду.
За останні два місяці це вже другий випадок камінг-ауту серед російських спортсменок.
Що відомо про Дар'ю Касаткіну
- Дар'я Касаткіна – перша ракетка росії, яка йде 12-ю у рейтингу WTA.
- У поточному сезоні не завоювала жодного титулу, заробила понад один мільйон призових.
- Провела 40 матчів, у яких здобула 27 перемог та зазнала 13 поразок.
- Найкращий результат у кар'єрі, це 10-та позиція у світовому жіночому рейтингу.