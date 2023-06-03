Арина Сабаленко провела тайную пресс-конференцию, на которую призвала только тех представителей СМИ, которые будут ей выгодны. Эта пресса, которую пригласила белорусская теннисистка, не должна была затрагивать тему войны в Украине, ведь белорусская сторона продолжает избегать таких тонких вопросов. 24 Канал.

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Белоруска пошла против правил

Сама белорусская заявила, что хочет быть в безопасности во время общения с журналистами.

Такой поступок Сабаленко на своей пресс-конференции прокомментировала Элина Свитолина, которая тоже пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос, вторично обыграв россиянку Анну Блинкову. Украинская теннисистка не стала углубляться в этот эпизод, являющийся нарушением правил регламента теннисных соревнований.

С моей стороны сложно сказать, потому что я провела на корте несколько часов. Ничего не видела из этого, из ее ситуации. Это его выбор. Да, мне сложно судить, и у меня буквально не было времени посмотреть, что произошло за пределами корта. Но я думаю, что это не мое дело,

– заявила Свитолина.

Интересно, придет ли Сабаленко на пресс-конференцию после матча 1/8 финала против американки Слоун Стивенс, который состоится 4 июня?

Важно! Элина Свитолина свой матч 1/8 финала Ролан Гаррос тоже сыграет 4 июня. И снова встреча против россиянки. Соперницей украинки будет Дарья Касаткина. Правда, эта российская теннисистка, которая сделала каминг-аут, открыто поддерживает Украину и осуждает войну.

Напомним, что Арина была темой для обсуждений. Белоруска была соперницей украинки Марты Костюк в первом круге французского турнира. Костюк проиграла, но традиционно не подала руку сопернице из страны-агрессора. Местная публика Ролан Гаррос освистала такой поступок Марты. Что привело к большому резонансу. Таков случай реакции фанатов повторился после матча Свитолина – Блинкова.