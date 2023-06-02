Анна Блінкова – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:2, 2:6, 5:7)

Українська тенісистка Еліна Світоліна після тяжкого повернення в Тур, останнім часом демонструє чудові результати. Що ще приємніше – вона систематично вибиває росіянок з різних турнірів, пише 24 Канал.

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Зовсім нещодавно Еліна вже грала проти Анни Блінкової, де здолала її у фінальному матчі у Страсбурзі, що дозволило нашій тенісистці тріумфувати на першому турнірі після повернення в Тур.

Цього ж разу, спортсменки розігрували між собою право зіграти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Світоліна на характері й шаленій мотивації провела матч проти спортсменки без прапора

У першому сеті Еліна не змогла впевнено ввійти у гру. Українка програла перші 2 гейми, потім одразу ж зробила зворотний брейк і зрівняла рахунок, але наступні 4 гейми були за росіянкою.

Після цього Світоліній довелося брати медичний тайм-аут, який точно пішов їй на користь.

Другий сет наша тенісистка провела на одному диханні, взявши перші 5 геймів, далі Блінкова скоротила різницю до трьох геймів, але на більше її не вистачило – 6:2.

Вирішальний сет був схожий на гойдалки. 0:1 для українки, потім 3:1, 3:4, 5:4, далі Еліна не подала на матч, але в результаті – 7:5.

Таким чином, Еліна Світоліна крокує у наступний раунд турніру, де зіграє проти ще однієї росіянки – Дар'ї Касаткіної, яку наша тенісистка вже 6 разів перегравала.

Цікаво! Після цієї перемоги Еліна Світоліна максимально наблизилася до повернення в топ-100 рейтингу WTA, а ще 2 місяці тому не була навіть серед 1000 найкращих.