14 серпня "Баварія" поміряється силами з "Барселоною" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці несподівано розгромили каталонську команду та вийшли у півфінал турніру.

Баварія – Барселона 8:2

Голи: Мюллер, 3, 31, Перішич, 22, Гнабрі, 28, Кімміх, 63, Левандоскі, 82, Коутіньйо, 85,89 – Алаба, 7 (авт. "Баварія"), Суарес, 57

​До теми: Баварія – Барселона: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Головною інтригою у матчі було протистояння Левандовскі та Мессі, пише 24 канал. Поляк зараз є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів з 13 голами. У Мессі лише три влучні постріли в цьому сезоні. І саме нападник "Баварії" може посунути Мессі у списку рекордсменів щодо кількості голів за сезон. У сезоні 2011/12 Мессі забив 14 голів в лізі чемпіонів. Тож Левандовскі може повторити, або й перевершити цей показник саме в матчі проти Мессі.

Мюнхенці легко пройшли у минулому раунді лондонське "Челсі", а от у "Барселони" виникли труднощі з "Наполі". Перевагою каталонців у цьому матчі є те, що команда знаходиться у тонусі після карантину через те, що рестарт Ла Ліги таки відбувся. "Баварія" ж не грала офіційні матчі понад місяць, не беручи до уваги матч проти "Челсі".

Безпорадна "Барселона"

​Дуже небезпечний момент вже на 2-й хвилині створили господарі, простріл з флангу не вдалось замкнути нападнику "Барселони" – голкіпер вдало зіграв на випередження.

Відповідь "Баварії" була швидкою та ще й результативною. Передачу з флангу в штрафному суперника зупинив Левандовскі, який скинув м'яч на Мюллера і той майстерно пробив Тер Штегена – 1:0.

Щось неймовірне команди творили вже у першій 10-хвилинці. Давід Алаба зазнав невдачі, випадково зрізавши передачу у власні ворота. М'яч за неймовірною траєкторією полетів у власні ворота, Ноєр не зміг врятувати ворота – 1:1.

Суарес в штрафному майданчику прийняв розрізну передачу між захисниками. Не підводячи голову, він пробив у центр воріт, але Ноєр видав впевнений сейв.

Команди протягом перших 15 хвилин зовсім не давали відпочивати голкіперам команд. Горецка вчасно вистрибнув назустріч подачі з кутового, але м'яч полетів високо над поперечиною.

Мессі відібрав м'яч, прорвався до лінії штрафного майданчика та пробив низом по центру воріт, але Ноєр був на висоті.

"Баварія" впевнено перехопила ініціативу у матчі, що дало свої плоди. На 22-й хвилині мюнхенці вийшли вперед. Перішич отримав пас від Гнарбі та "більярдним" ударом пробив у дальній від голкіпера кут воріт – 2:1.

Зовсім не клеїлась гра у каталонців. Раз по раз захист господарів провалювався. Після закидання у сторону воріт "Барселони" м'яч отримав Гнабрі, він зіграв на випередження, відтіснив корпусом Ленгле та потужно пробив Тер Штегена – 3:1.

Левандовскі підхопив м'яч і доставив його в штрафний майданчик. Він одразу ж пробив у нижній кут воріт, але Марк-Андре тер Штеген цього разу діяв пильно та виконав впевнений сейв.

Вже за три хвилини "Баварія" довела рахунок до нищівного. Сильний простріл з флангу виконав Кімміх на який у штрафному відгукнувся Мюллер та оформив у свій актив дубль – 4:1.

Левандовскі знайшов трохи вільного простору в штрафному майданчику та замкнув навісну передачу з кутового. Він головою спрямував м'яч вниз у центр воріт, але голкіпер став на його шляху.

​Наприкінці тайму Суарес завдав удару з льоту, але Ноєр спокійно заволодів м'ячем.

Більше у першому таймі команди не відзначались. Хто б подумав, що перша 45-хвилинка завершиться із таким розгромним рахунком.

Без шансів

Перший тайм розпочався за сценарієм першого. Горецка отримав м'яч у штрафному, але його удар виявився невлучним.

На 54-й хвилині Левандовскі таки забив гол, але арбітр скасував результативний удар через офсайд у польського форварда.

Вже за три хвилини "Барселона" нарешті використала свій шанс скоротити рахунок. Суарес отримав пас з флангу, майстерно прибрав захисника мюнхенців та пробив Ноєра – 4:2.

Замість того, щоб каталонці розпочали організовувати камбек, вони знову пропустили. Девіс дуже легко обіграв на фланзі суперника, ввійшов у штрафний майданчик та віддав пас на Кімміха. Німець легко пробив у ворота – 5:2.