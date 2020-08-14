"Баварія" знищила безпорадну "Барселону" та вийшла в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: відео
14 серпня "Баварія" поміряється силами з "Барселоною" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенці несподівано розгромили каталонську команду та вийшли у півфінал турніру.
Баварія – Барселона 8:2
Голи: Мюллер, 3, 31, Перішич, 22, Гнабрі, 28, Кімміх, 63, Левандоскі, 82, Коутіньйо, 85,89 – Алаба, 7 (авт. "Баварія"), Суарес, 57
До теми: Баварія – Барселона: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Головною інтригою у матчі було протистояння Левандовскі та Мессі, пише 24 канал. Поляк зараз є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів з 13 голами. У Мессі лише три влучні постріли в цьому сезоні. І саме нападник "Баварії" може посунути Мессі у списку рекордсменів щодо кількості голів за сезон. У сезоні 2011/12 Мессі забив 14 голів в лізі чемпіонів. Тож Левандовскі може повторити, або й перевершити цей показник саме в матчі проти Мессі.
- Мюнхенці легко пройшли у минулому раунді лондонське "Челсі", а от у "Барселони" виникли труднощі з "Наполі". Перевагою каталонців у цьому матчі є те, що команда знаходиться у тонусі після карантину через те, що рестарт Ла Ліги таки відбувся. "Баварія" ж не грала офіційні матчі понад місяць, не беручи до уваги матч проти "Челсі".
Безпорадна "Барселона"
Дуже небезпечний момент вже на 2-й хвилині створили господарі, простріл з флангу не вдалось замкнути нападнику "Барселони" – голкіпер вдало зіграв на випередження.
Відповідь "Баварії" була швидкою та ще й результативною. Передачу з флангу в штрафному суперника зупинив Левандовскі, який скинув м'яч на Мюллера і той майстерно пробив Тер Штегена – 1:0.
Команди протягом перших 15 хвилин зовсім не давали відпочивати голкіперам команд. Горецка вчасно вистрибнув назустріч подачі з кутового, але м'яч полетів високо над поперечиною.
Мессі відібрав м'яч, прорвався до лінії штрафного майданчика та пробив низом по центру воріт, але Ноєр був на висоті.
"Баварія" впевнено перехопила ініціативу у матчі, що дало свої плоди. На 22-й хвилині мюнхенці вийшли вперед. Перішич отримав пас від Гнарбі та "більярдним" ударом пробив у дальній від голкіпера кут воріт – 2:1.
Вже за три хвилини "Баварія" довела рахунок до нищівного. Сильний простріл з флангу виконав Кімміх на який у штрафному відгукнувся Мюллер та оформив у свій актив дубль – 4:1.
Наприкінці тайму Суарес завдав удару з льоту, але Ноєр спокійно заволодів м'ячем.
Більше у першому таймі команди не відзначались. Хто б подумав, що перша 45-хвилинка завершиться із таким розгромним рахунком.
Без шансів
Перший тайм розпочався за сценарієм першого. Горецка отримав м'яч у штрафному, але його удар виявився невлучним.
На 54-й хвилині Левандовскі таки забив гол, але арбітр скасував результативний удар через офсайд у польського форварда.
Вже за три хвилини "Барселона" нарешті використала свій шанс скоротити рахунок. Суарес отримав пас з флангу, майстерно прибрав захисника мюнхенців та пробив Ноєра – 4:2.