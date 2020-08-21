Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі серйозно налаштований, щоб покинути клуб. Про це він вже повідомив новому наставнику каталонців Рональду Куману.

Про своє бажання аргентинець повідомив наставнику під час спільної розмови, інформує RAC1.

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Вагома втрата

Мессі підкреслив, що схиляється до того, що залишить каталонський клуб. Його зовсім не влаштовує та ситуація в якій перебуває команда. Рекордна поразка від "Баварії" лише більше заставила аргентинця засумніватись у зміні клубу.

Хоча гравець начебто розуміє труднощі його трансферу з клубу через чинний контракт з каталонцями. Угода аргентинця з клубом розрахована ще на один рік.

Сам же Куман воліє бачити Мессі у своєму складі та сподівається, що думка Ліонеля таки зміниться. Каталонський клуб триматиме в секреті подробиці розмови Кумана та Мессі і не робитиме жодних офіційних заяв з цього приводу.

Додамо, що "Інтер" не проти бачити Мессі у своєму складі. Італійський клуб готовий запропонувати аргентинцю контракт на чотири роки на 260 мільйонів євро.

У минулому сезоні аргентинець забив 31 гол та віддав 26 результативних передач в 44 матчах у всіх турнірах.

Кар'єра Мессі в "Барселоні"