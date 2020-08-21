Мессі натякнув наставнику Куману про бажання покинути "Барселону" вже цього року
Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі серйозно налаштований, щоб покинути клуб. Про це він вже повідомив новому наставнику каталонців Рональду Куману.
Про своє бажання аргентинець повідомив наставнику під час спільної розмови, інформує RAC1.
До теми: Мессі покине "Барселону" до кінця року
Вагома втрата
Мессі підкреслив, що схиляється до того, що залишить каталонський клуб. Його зовсім не влаштовує та ситуація в якій перебуває команда. Рекордна поразка від "Баварії" лише більше заставила аргентинця засумніватись у зміні клубу.
Хоча гравець начебто розуміє труднощі його трансферу з клубу через чинний контракт з каталонцями. Угода аргентинця з клубом розрахована ще на один рік.
Сам же Куман воліє бачити Мессі у своєму складі та сподівається, що думка Ліонеля таки зміниться. Каталонський клуб триматиме в секреті подробиці розмови Кумана та Мессі і не робитиме жодних офіційних заяв з цього приводу.
Додамо, що "Інтер" не проти бачити Мессі у своєму складі. Італійський клуб готовий запропонувати аргентинцю контракт на чотири роки на 260 мільйонів євро.
У минулому сезоні аргентинець забив 31 гол та віддав 26 результативних передач в 44 матчах у всіх турнірах.
Кар'єра Мессі в "Барселоні"
- У каталонському клубі форвард опинився у 2000 році, коли ще був 16-річним юнаком.
- Разом з "Барселоною" Мессі виграв 10 комплектів золотих нагород Ла Ліги, 8 Кубків і шість Суперкубків Іспанії.
- Крім того, Мессі є чотириразовим тріумфатором Ліги чемпіонів і другим найкращим бомбардиром в історії турніру.
- Шість разів здобував "Золотий м'яч".
- Шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу за версією ФІФА.
- У своєму активі має шість золотих бутс від УЄФА.
- Ще шість разів ставав другим футболістом світу.
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