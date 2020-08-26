Ліонель Мессі може покинути "Барселону". На аргентинського нападника вже націлилися ряд клубів, які хочуть бачити його у своєму складі. Однак сам відхід Мессі з іспанського гранда має ряд перепон.

20 років. Саме стільки Ліонель Мессі виступає за "Барселону". У 2020 році історія їх стосунків може закінчитися. Аргентинський нападник хоче покинути клуб, пише 24 канал.

Мессі приєднався до "Барселони" у 13-річному віці. Дебютував за головну команду у 16 років. На професійному рівні він виступав лише за цей клуб. Але покинути хотів його не один раз. Та кожного разу керівництву "блаугранас" вдавалося вмовити його залишитися в команді. Однак чи вдасться це зробити й у 2020 році?

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2020: рік проблем

Проблеми у стосунках Мессі та "Барселони" розпочалися мало не з початку 2020 року. Коли керівництво клубу вирішило звільнити головного наставника команди Ернесто Вальверде. Замість нього призначили Кіке Сетьєна. Він захоплювався грою Мессі. Але налагодити стосунки з ним не вдалося. Іспанські ЗМІ влітку писали, що Мессі та Суарес мало дослухаються до порад тренера.

До чого це призвело – "Барселона" у 2020 році залишилася без трофеїв:

команда програла боротьбу за Суперкубок Іспанії, поступившись у півфіналі "Атлетіко"

вилетіла у чвертьфіналі кубка Іспанії

втратила перевагу в чемпіонаті країни та дозволила себе обійти "Реалу" після відновлення турніру

у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зазнала принизливої поразки від "Баварії" 2:8.

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Саме поразка у матчі Ліги чемпіонів стала мало не останньою краплею, яка змусила Мессі задуматися над своїм майбутнім. Ті ж іспанські ЗМІ писали, що в футболіста почалася депресія.

Такі результати привели й до зміни в клубі – Кіке Сетьєна звільнили, а на його місце призначили Рональда Кумана. Новий наставник вирішив в першу чергу поспілкуватися з Мессі. І гравець заявив йому, що поки більше бачить себе надалі за межами клубу, аніж його частиною.

Мессі може покинути "Барселону" безкоштовно

Пікантності ситуації додає той факт, що контракт Мессі з "Барселоною" діє до літа 2021 року. І сторони поки не продовжили його. При цьому в угоді футболіста є пункт, що він може покинути "Барселону" безкоштовно. При цьому право на такий крок Мессі має кожного року.

Зважаючи, що точні деталі контракту тримаються в таємниці, відомим є лише той факт, що:

покинути "Барселону" безкоштовно Мессі може лише в тому випадку, якщо повідомить про своє рішення клуб до 30 травня;

він не може безкоштовно перейти в інший європейський клуб.

Епопея з відходом Мессі: хто претендує на гравця

Деталі розмови Мессі та Кумана потрапили у ЗМІ. І аргентинець дуже розізлився через злив інформації. Окрім того, після призначення Кумана, в "Барселоні" розпочалися кадрові чистки. Деяким гравцям вирішили вказати на двері. Серед них виявився і Луїс Суарес, який є доволі близьким другом Мессі. Тож намір позбутися Суареса ще більше підштовхнув Мессі до ідеї покинути "Барселону".

Напруженими стосунками між Мессі та "Барселоною" вирішили скористатися інші футбольні клуби, які не проти бачити аргентинця у складі команди. Серед них і англійський "Манчестер Сіті", який тренує Пеп Гвардіола. Мессі працював під його керівництвом в "Барселоні". І в попередні роки вже була інформація про намагання "МанСіті" переманити гравця.

Італійський "Інтер" теж активно включився в боротьбу. Його зображення навіть вивісили на Міланському соборі. Але "нерадзуррі" готові були запропонувати йому контракт влітку 2021 року, коли він стане вільним агентом.

Французький ПСЖ теж готовий запропонувати контракт Мессі. Як і англійський "Манчестер Юнайтед".

700 мільйонів за Мессі

Мессі таки вирішив скористатися правом покинути "Барселону" безкоштовно. І сповістив це клуб за допомогою факсу. У клубі факс прийняли, і сказали, що це повідомлення не має жодної юридичної сили. Адже право покинути клуб Мессі мав, повідомивши про це керівництво до 30 травня. А вже серпень.

Юристи футболіста вказують на той факт, що через пандемію коронавірусу та карантин футбольні матчі були зміщені. І фінал Ліги чемпіонів відбувся не 30 травня, а 23 серпня. І після цієї дати Мессі і зробив запит на те, щоб покинути клуб.

Такі аргументи не надто втішають керівництво клубу. І вони заявили, що готові відпустити Мессі. За суму, яка вказана в нього в контракті – 700 мільйонів євро.

Керівництво "Барселони" не готове відпускати Мессі з двох причин. Перша – Куман планує навколо нього і надалі будувати команду. Тому відпускати такого гравця причин немає.

Друга – фінансова. Навколо імені Мессі є чимало рекламних контрактів, які поповнюють казну клубу на десятки мільйонів євро. Якщо футболіст покине клуб, рекламодавці підуть за ним.