Аргентинський нападник Ліонель Мессі має намір покинути "Барселону". От тільки іспанський клуб не планує просто так відпускати його.

У контракті Мессі є пункт про те що він може повідомити "Барселону" про те, що має намір покинути клуб. І зробити це безкоштовно. За даними видання Marca, Мессі зробив це, надіславши факс керівництву клубу.

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От тільки пункт про те, що Мессі може покинути "Барселону", діє лише до 30 травня. Після цього він це не може зробити до кінця наступного сезону. Тож, за даними Diario Sport, в клубі вважають, що запит футболіста про те, щоб покинути "Барселону", не має зараз юридичної сили.

Натомість юристи Мессі переконують, що через пандемію коронавірусу та зміщення футбольних матчів, гравець мав право це зробити протягом тижня після фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся 23 серпня.

У "Барселоні" ж дали зрозуміти. що не дозволять Мессі піти зараз безкоштовно. Адже в його контракті прописана сума відступних у розмірі 700 мільйонів євро.