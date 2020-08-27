Уругвайський нападник Луїс Суарес може покинути "Барселону" разом із Ліонелем Мессі. Форвард хоче далі продовжувати грати в одному клубі з аргентинцем, тому його майбутня доля залежить від рішення Мессі.

33-річний уругвайський форвард не ходить у плани нового наставника "Барселони" Рональда Кумана, який вирішив вказати на "двері" віковим футболістам. Луїс Суарес вже активно обговорює своє продовження кар'єри у іншому клубі, повідомляє Tyc Sports.

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Остаточне рішення за Мессі

За словами його агента Алехандро Бальбі, уругваєць хоче перейти в той же клуб, куди піде аргентинець Ліонель Мессі.

Додамо, що Мессі хоче покинути каталонців вже найближчим часом, він не бачить перспектив продовження кар'єри у цьому клубі. На забивного форварда активно полюють ПСЖ, "Інтер" та "МанСіті". Останні є найближчі до трансферу футболіста, а ПСЖ начебто вже не розглядає таке підсилення у атакувальну лінію.

Агент зазначив, що Суарес та Мессі найкращі друзі, вони добре взаємодіють на полі та поза ним. Вже багато клубів серйозно зацікавились послугами Суареса, але він чекає на рішення Мессі.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Суарес може повернутись у "Аякс", за який виступав у період з 2007/11 роки. В Амстердамі дуже швидко завоював місце в складі, став одним із лідерів, а з сезону 2009/10 отримав капітанську пов'язку. В тому ж сезоні у всіх турнірах він забив 49 м'ячів, у тому числі 35 – у чемпіонаті і був визнаний найкращим гравцем року в Нідерландах. Але у "Аяксі" не вірять, що зможуть здійснити цей трансфер.

Раніше повідомлялось, що Суареса не проти бачити у "Інтер Маямі", де президентом клубу є легендарний Девід Бекхем.