Іспанська "Барселона" не готова відпустити свого капітана Лео Мессі. Та якщо гравець таки захоче покинути клуб, його новій команді доведеться добряче витратитися.

Проти продажу Мессі виступив президент "Барселони" Жозеп Бартомеу, пише Mundo Deportivo. Окрім того, новий тренер команди Рональд Куман готовий будувати команду навколо нього.

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Та якщо Мессі таки захоче покинути "Барселону", новому клубу аргентинця доведеться викласти за нього 700 мільйонів євро. Така сума прописана в його контракті.

Для прикладу, за даними Transfermark, вартість гравців 14 клубів Української прем'єр-ліги становить 283 мільйони євро. Це у 2,5 раза менше, аніж "Барселона" хоче за Мессі. При цьому найдорожчим клубом є "Шахтар", гравці якого оцінені в понад 128 мільйонів євро. Однак найдорожчим гравцем в УПЛ є півзахисник "Динамо" Віктор Циганков – 16 мільйонів євро.

Чому Мессі хоче покинути "Барселону"

В цьому сезоні "Барселона" не виграла жодного трофею. Команда змінила декілька тренерів. Тепер її очолив Рональд Куман.

Після ганебної поразки в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від "Баварії" 2:8, у Мессі була депресія. Саме тоді він почав схилятися до думки, що йому варто покинути клуб.

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Після призначення Кумана, у Мессі була з ним розмова, де він заявив про такі думки. Її деталі стали відомі ЗМІ, що ще більше розлютило Мессі.

Чому "Барселона" не хоче відпускати Мессі

Аргентинському нападнику лише 33 роки. Тож керівництво "Барселони" вважає, що своєю грою Мессі ще зможе принести користь клубу. І саме навколо нього планується здійснити оновлення команди.

Окрім того, Мессі для "Барселони" є доволі знаковою особистістю. Керівництво клубу вважає його культовим для команди.

Та ігровий процес не єдиний, що змушує керівництво клубу так триматися за Мессі. До нього прив'язано чимало рекламних контрактів клубу, які будуть втрачені у випадку трансферу Мессі. Тож у "Барселоні" не мають наміру втрачати кошти, зважаючи й на так не найкращий фінансовий стан клубу.