Скрипник відмовився очолити збірну України, – ЗМІ
11 вересня 2021 , 17:10Читать новость на русском
Джерело:footballuatv
Наставник луганської Зоря Віктор Скрипник міг стати наступником Андрія Шевченка у збірній України. Фахівець отримував пропозицію очолити національну команду.
Чому Скрипник відмовив збірній України
Про те, що у Скрипника була пропозиція очолити збірну України, повідомляє журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Богдан Тимовчак з посиланням на джерела в Зорі.
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Скрипнику начебто пропонували поєднувати клубну роботу зі збірною. Проте колишній тренер бременського Вердера відмовився через чинний контракт із Зорею.
Також, на думку Скрипника, поєднання двох посад – це конфлікт інтересів.
Інші претенденти на тренерське крісло збірної
- Попередній тренер збірної України Андрій Шевченко 1 серпня оголосив, що в нього закінчився контракт з УАФ. За версією Шевченка, йому ніхто не пропонував нову угоду. В УАФ кажуть, що це Шевченко не відповідав.
До теми Війна триває: УАФ офіційно роз'яснила ситуацію із закінченням контракту Шевченка
- Серед претендентів на тренерське крісло збірної України були Сергій Ребров та Мирон Маркевич. Однак Ребров не зміг очолити збірну через контракт з Аль-Айном.
- Також інформацію про прихід у збірну України заперечив Маркевич. Тренер заявив, що не отримував пропозиції.
- Вночі 18 серпня УАФ призначила Олександра Петракова в.о. головного тренера збірної України. З новим тренером "синьо-жовті" зіграли три матчі внічию.