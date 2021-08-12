Ребров: Я виконую свій контракт

У ЗМІ називали Реброва головним претендентом на тренерське крісло збірної України. Та українець тільки влітку підписав контракт з Аль-Айном і, схоже, клуб не хоче розривати угоду з Ребровим.

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Ребров заявив, що не може очолити збірну України, адже пов'язаний контрактом з Аль-Айном. Разом з тим, фахівець не відмовився б від тренерського крісла у збірній.

Був би, безумовно, радий, якби взяв на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але я зараз тут, я виконую свій контракт. Якщо клуб вирішить, що я повинен піти, безсумнівно, я прийму роботу головного тренера збірної України,

– сказав Ребров.

За даними порталу Transfermarkt, контракт 47-річного Реброва та Аль-Айна чинний до 30 червня 2025 року.

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