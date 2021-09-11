Почему Скрипник отказал сборной Украины

О том, что у Скрипника было предложение возглавить сборную Украины, сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Богдан Тимовчак со ссылкой на источники в Заре.

Это интересно Без результата и с чрезмерной искренностью: первые итоги работы Петракова в сборной Украины

Скрипнику якобы предлагали совмещать клубную работу со сборной. Однако бывший тренер бременского Вердера отказался из-за действующего контракта с Зарей.

Также, по мнению Скрипника, совмещение двух должностей – это конфликт интересов.

Другие претенденты на тренерское кресло сборной

Предыдущий тренер сборной Украины Андрей Шевченко 1 августа объявил, что у него закончился контракт с УАФ. По версии Шевченко, ему никто не предлагал новое соглашение. В УАФ говорят, что это Шевченко не отвечал.

К теме Война продолжается: УАФ официально разъяснила ситуацию с окончанием контракта Шевченко