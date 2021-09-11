Чому Скрипник відмовив збірній України

Про те, що у Скрипника була пропозиція очолити збірну України, повідомляє журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Богдан Тимовчак з посиланням на джерела в Зорі.

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Скрипнику начебто пропонували поєднувати клубну роботу зі збірною. Проте колишній тренер бременського Вердера відмовився через чинний контракт із Зорею.

Також, на думку Скрипника, поєднання двох посад – це конфлікт інтересів.

Інші претенденти на тренерське крісло збірної

Попередній тренер збірної України Андрій Шевченко 1 серпня оголосив, що в нього закінчився контракт з УАФ. За версією Шевченка, йому ніхто не пропонував нову угоду. В УАФ кажуть, що це Шевченко не відповідав.

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