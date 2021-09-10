Петраков не поламав команду Шевченка, але не дав результат

Шевченко покинув збірну України, несподівано оголосивши про це у неділю, 1 серпня. Тренер заявив, що в нього закінчився контракт. За версією Шевченка, йому не запропонувала продовжити угоду. Натомість в УАФ кажуть, що Шевченко не відповідав…

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На цьому фоні УАФ істерично почала домовлятися із Сергієм Ребровим, який тільки прийшов в Аль-Айн і пов'язав себе з клубом довгостроковим контрактом. Коли переговори з Ребровим провалилися, УАФ вночі оголосила про призначення Петракова.

Сам Петраков не приховує і розуміє, що його кинули на розтерзання. Для чемпіона світу 2019 року – це шанс всього життя, від якого не можна було відмовитися. І простота, з якою Петраков про це говорить – заслуговує увагу.

Новий керманич "синьо-жовтих" передусім відомий тим, що вміє давати результат. Саме це потрібно було Україні в матчах відбору на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. Експерти очікували від команди прагматичний і захисний футбол. Та по факту все виявилося інакше.

Збірна України буквально знищила на виїзді Казахстан, але через крищучі індивідуальні помилки в обороні втратила перемогу (2:2).

Здавалося, що в грі проти чемпіонів світу французів вболівальники нарешті побачать закритий футбол Петракова. Але й тут Україна тривалий час давала пристойну інтенсивність, після чого Франція відмовилася грати у футбол.



Шапаренко святкує гол французам / Фото УАФ

Відтак, Україні довелося грати позиційно, а не на контратаках. За великим рахунком "синьо-жовті" переграли Францію і не даремно гравці засмучені нічиєю (1:1).

Обидва поєдинки можна занести в актив Петракову з огляду видовищності, напруги й краси. Але Петраков не набрав 3 – 4 очки, які б суттєво допомогли у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.

Грати красиво і програвати – це не про мене,

– говорив Петраков перед дебютом.

Та на справі все виявилося інакше.

Третій поєдинок з новим тренером українці провели проти Чехії. Гра, яка завершилася черговою нічиєю (1:1) не мала ніякого значення, адже була товариською. Але насторожує, що Україна не змогла виграти 4 поспіль матч та ще й пропустила на останніх секундах.

Петраков надто щирий

Вболівальники збірної України звикли до пресконференцій та інтерв'ю Андрія Шевченка, в яких тренер виважено та спокійно відповідає на запитання. Шевченко не виносив на загал все, що відбувається у команді й спокійно коментував навіть невдачі. Шевченко не давав волю емоціям.

У цьому плані Петраков повна протилежність свого попередника. Простоту тренера доводить банальний факт – після матчу чемпіонату України між Динамо та Десною фахівець проїхався на метро. Побачити Шевченка у метро, мабуть, нереально.

Я простий. Що тут незвичайного? Тим паче, що зараз весь центр перекритий через парад до Дня Незалежності. Краще спокійно проїхатися на метро,

– сказав про це Петраков.

Але в щирості Петракова є інша сторона медалі. Зокрема, після невдачі проти Казахстану тренер дещо жорстко прокоментував дії своїх футболістів. Петраков був розчарований помилками в захисті та нереалізацією моментів попереду.

Навіть не знаю що сказати. На 93 хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача – гол. Люди грають у Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки. Навіть на юнацькому рівні таких помилок не допускають,

– заявив Петраков.

Євген Левченко підмітив, що Петраков розділяє тренерський штаб та команду. На думку колишнього футболіста та експерта – це як мінімум насторожує.

З Левченком складно не погодитись. Складається враження, що Петраков сприймає своїх футболістів як дітей. Помітно, що він протягом тривалого часу своєї кар'єри працював з юнацькими командами. Проте зі старшими гравцями такий підхід навряд чи спрацює на довгій дистанції. Лідери команди можуть перестати розуміти тренера.

Сам Петраков також про це говорив. Він зазначив, що між юнацьким та дорослив футболом – колосальна різниця. Наставник "синьо-жовтих" зізнався, що йому в команді допомагають Андрій Пятов та Андрій Ярмоленко.

Щирість Петракова простежується і в ситуації з лідером команди Андрія Шевченка – Русланом Маліновським. У цьому випадку заяви тренера можуть бути токсичними.

Петраков заявив, що не розраховує на одного з найкращих футболістів Серії А минулого сезону. Якщо проводити паралелі з попереднім тренером, то Шевченко в історії з Віталієм Буяльським був більш дипломатичним.

Ситуації з Буяльським та Маліновським ідентичні, але у ЗМІ вже мають різний відтінок. Петраков і Маліновський це скандальна тема та конфлікт, а Шевченко та Буяльський – конспірологія.

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Хай там як, тема Маліновського не закрита! Футболіст з травмою відіграв Євро-2020, переніс операцію і без перепочинку розпочав новий сезон. Цілком можливо, що Петраков вирішив не напружувати свого підопічного.

Разом з тим, в історії з Маліновським є ще одна деталь. Петраков виніс у публічну площину те, що Руслан ображається на нього. Окрім того, тренер заявив, що перепросив перед гравцем.

Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов в команду,

– говорив Петраков про Маліновського.

Через слова Петракова тепер Руслан у скрутному становищі. Адже це непрофесійно ображатися на тренера, якщо він обрав іншого футболіста. Також це суперечить інтересам команди. Можна подумати, що Маліновському важливіше з'явитися на полі, аніж збірній досягти результату.

Більше того, тренер навряд чи повинен виносити в публічну площину такі тонкі моменти всередині команди. Петракова вже розкритикував Олександр Паляниця.

Мені це взагалі незрозуміло. Які тут можуть бути вибачення? Адже в першу чергу тренер відповідає за результат, йому все вирішувати. А гравець своєю майстерністю повинен доводити, що гідний більшого,

– зазначив колишній футболіст збірної України.

Дебютанти

Каденція Андрія Шевченка запам'яталася новими обличчями у збірній України. Це й не дивно, адже біля керма "синьо-жовтих" Шевченко був цілих 5 років. Обличчя збірної, яка виходила на Євро-2020, і команди, яка зіграла на турнірі у 2021 році – абсолютно різні.

Наразі лідерами збірної України починають ставати ті футболісти, з якими Петраков досягав успіху на юнацькому рівні. У першу чергу це Віталій Миколенко.

Завдяки Петракову вперше за збірну зіграли відразу 6 футболістів:

Олександр Сирота (Динамо)

Тарас Качараба (Славія)

Сергій Булеца (Зоря)

Владислав Кочергін(Зоря)

Данило Сікан (Шахтар)

Віктор Корнієнко (Шахтар).