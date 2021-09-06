Контракт Шевченка розділили на дві частини

Повідомляється, що виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення щодо продовження контракту із Шевченком до грудня 2022 року. Цю інформацію у 2020 році повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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"Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022 року", – йдеться у повідомленні асоціації.

Водночас в УАФ заявляють, що Шевченко вирішив "розділити" контракт на дві частини. Асоціація прийняла умови тренера.

Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року,

– заявили в УАФ.

Як відомо, 1 серпня Шевченко оголосив про завершення контракту. Тоді в УАФ тривалий час не коментували інформацію тренера. Наприклад, тодішній голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич не знав, чи Шевченко йде зі збірної.

В УАФ переконують, що не отримала від Шевченка чи його представників жодного повідомлення щодо продовження контракту.

Водночас в УАФ кажуть, що надіслали офіційного листа Андрію Шевченку щодо продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

Після повернення в Україну Шевченко зібрав пресконференцію. Тренер повідомив, що не отримував листів. В УАФ відповіли тренеру, надавши скриншот на підтвердження своїх заяв.

"Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Андрія Шевченка в стосунках з УАФ.

Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України", – додали в УАФ.

Шевченка хотіли залишити до 2024 року

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький заявив, що 30 липня спілкувався із Шевченком. За його словами, у Павелка та Шевченка була запланована зустріч на 2 – 3 серпня.

30 липня я мав особисту телефонну розмову з Андрієм Шевченком і, серед іншого, сказав Андрію Миколайовичу, що знаю від президента УАФ про те, що між ними 2-го чи 3 серпня заплановано зустріч. І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією,

– сказав Запісоцький.

Генеральний секретар УАФ запевнив, що продовження угоди не передбачало зменшення суми контракту. В УАФ хотіли, щоб Шевченко тренував команду до завершення Євро-2024.

"Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024", – резюмував Запісоцький.