Разом із іншим колишнім гравцем МанСіті
Видання Sky Sports та ESPN визначили символічну збірну переходів АПЛ. У ній знайшлось місце 35-мільйонному трансферу Олександра Зінченка в Арсенал.
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Також у цю команду потрапив перехід його одноклубників Габріела Жезуса. Нападник теж покинув Манчестер Сіті заради "канонірів".
У символічний збірній слід виділити трансфер Ерлінга Голанда у МанСіті, Рахіма Стерлінга у Челсі та Крістіана Еріксена у Манчестер Юнайтед.
Символічна збірна трансферів АПЛ
- Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл)
- Захисники: Джед Спенс (Тоттенгем), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Каліду Кулібалі (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал)
- Півзахисники: Філіппе Коутінью (Астон Вілла), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед)
- Нападники: Габріел Жезус (Арсенал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (Челсі)
Символічна збірна трансферів АПЛ / Фото з твітеру Football Daily
Головне про трансфер Зінченка в Арсенал
- 22 липня Олександр Зінченко офіційно став гравцем Арсенала. Із лондонським клубом українець підписав довготривалий контракт – до кінця червня 2026 року.
- Футболіст розповів, що прийшов до "канонірів", щоб закрити лівий фланг оборони.
- Зінченко вже встиг дебютувати за лондонців у передсезонному матчі проти Челсі. Українець допоміг Арсеналу переграти суперника з рахунком 4:0. Уболівальники "канонірів" тепло привітали Зінченка.
- Олександр виступає у новому клубі під 35-м номером.
- Один із лідерів збірної України вже навіть здобув перший трофей з Арсеналом. У фіналі товариського турніру Emirates Cup клуб Зінченка розтрощив Севілью – 6:0.