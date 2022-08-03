Разом із іншим колишнім гравцем МанСіті

Видання Sky Sports та ESPN визначили символічну збірну переходів АПЛ. У ній знайшлось місце 35-мільйонному трансферу Олександра Зінченка в Арсенал.

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Також у цю команду потрапив перехід його одноклубників Габріела Жезуса. Нападник теж покинув Манчестер Сіті заради "канонірів".

У символічний збірній слід виділити трансфер Ерлінга Голанда у МанСіті, Рахіма Стерлінга у Челсі та Крістіана Еріксена у Манчестер Юнайтед.

Символічна збірна трансферів АПЛ

Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл)

Захисники: Джед Спенс (Тоттенгем), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Каліду Кулібалі (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал)

Півзахисники: Філіппе Коутінью (Астон Вілла), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед)

Нападники: Габріел Жезус (Арсенал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (Челсі)



Символічна збірна трансферів АПЛ / Фото з твітеру Football Daily

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