Зінченко отримав 35-й номер

Завдяки онлайн-магазину Арсенала стало відомо, під яким номером за команду виступатиме новачок Олександр Зінченко. 25-річний українець отримав 35-й номер.

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Зазначимо, що під 35-м номером Зінченко починав грати в МанСіті. Згодом за "містян" футболіст бігав під 11-м номером.

Також в його кар’єрі були наступні номери: 7, 10 (обидва – молодіжка ПСВ), 25 (ПСВ), 17 (Уфа) та ще раз 10 (молодіжка Шахтаря).

За збірну України Зінченко грає під 17-м номером. До того були 16, 21 та 22. В молодіжній на юнацьких національних командах – 17, 10, 8, 19 та 17.

За Арсенал під 35-м номером раніше грали Габріел Мартінеллі, Мохамед Ельнені, Гедіон Зелалем, Франсіс Коклен, Патрік Крегг, Йоган Джуру, Моріц Фольц, Грем Барретт, Омер Різа та Паоло Вернацца.

Деталі переходу Зінченка в Арсенал