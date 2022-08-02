Маленьке янголятко сім'ї Зінченків

Родина футболіста лондонського клубу красиво відсвяткувала перший день народження своєї донечки Єви. На святі була неймовірна фотозона, де усі могли зробити фото з іменинницею.

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День народження доньки відвідали її хрещені батьки – Христина Яремчук, дружина футболіста Романа Яремчука, та захисник Шахтаря Микола Матвієнко.

Щасливими світлинами зі свята поділилась дружина форварда португальської Бенфіки.



Єва з хрещеними батьками / Фото з інстаграму Христини Яремчук



Єва з хрещеною / Фото з інстаграму Христини Яремчук

Седан: Тобі тільки рік, але ти вже щодня так виховуєш нас із татом

Влада Седан виклала зворушливий пост в інстаграмі, який присвячений першому дню народженню Єви.

"Дає життя". Не дарма таке значення має твоє ім'я. Ти справді щодня нам його даєш, особливо коли щось не по-твоєму. Навіть не віриться, що сьогодні рівно рік із нашої першої зустрічі. Як зараз пам'ятаю, тримаю тебе на руках і не розумію, що робити з тобою далі. Хоча, кого я обманюю, іноді й зараз на тебе дивлюся, і в голові те саме питання", – написала дружина Зінченка.

Журналістка додала, що протягом усього життя вона разом із Олександром буде підтримувати свою доньку та завжди у разі чого підстрахують.

Тобі тільки рік, але ти вже щодня так виховуєш нас із татом, навчаєш чогось нового і спонукаєш ставати кращим. Дякую, доня, що подарувала нам абсолютно нове життя, повне турботою, любов'ю та справжнім щастям! Зараз ти робиш свої перші кроки в житті, падаєш раз по 100 на день, а ми з татом ловимо тебе і тримаємо за руку… І так буде завжди, протягом усього життя ми з татом тебе підстрахуємо. Так що йди впевнено! Дякуємо Богові за таку кумедну солодку дитину. З твоїм днем, Євусю! Ми з татом тебе дуже сильно любимо!,

– йдеться у публікації.

Нагадаємо! Нещодавно Олександр Зінченко перебрався у лондонський Арсенал, де гратиме до кінця червня 2026 року.