Вместе с другим бывшим игроком МанСити
Издание Sky Sports и ESPN определили символическую сборную переходов АПЛ. В ней нашлось место 35-миллионному трансферу Александра Зинченко в Арсенал.
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Также в эту команду попал переход его одноклубников Габриэла Жезуса. Нападающий тоже покинул Манчестер Сити ради "канониров".
В символической сборной следует выделить трансфер Эрлинга Голанда в МанСити, Рахима Стерлинга в Челси и Кристиана Эриксена в Манчестер Юнайтед.
Символическая сборная трансферов АПЛ
- Вратарь: Ник Поуп (Ньюкасл)
- Защитники: Джед Спенс (Тоттенхэм), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Калиду Кулибали (Челси), Александр Зинченко (Арсенал)
- Полузащитники: Филиппе Коутинью (Астон Вилла), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед)
- Нападающие: Габриэл Жезус (Арсенал), Эрлинг Голланд (Манчестер Сити), Рахим Стерлинг (Челси)
Символическая сборная трансферов АПЛ / Фото с твиттера Football Daily
Главное о трансфере Зинченко в Арсенал
- 22 июля Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала. С лондонским клубом украинец подписал долгосрочный контракт – до конца июня 2026 года.
- Футболист рассказал, что пришел к "канониров", чтобы закрыть левый фланг обороны.
- Зинченко уже успел дебютировать за лондонцев в предсезонном матче против Челси. Украинец помог Арсеналу обыграть соперника со счетом 4:0. Болельщики "канониров" тепло поздравили Зинченко.
- Александр выступает в новом клубе под 35-м номером.
- Один из лидеров сборной Украины уже даже завоевал первый трофей с Арсеналом. В финале товарищеского турнира Emirates Cup клуб Зинченко разбил Севилью – 6:0.