Зінченко:Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати До переходу у Манчестер Сіті Олександр Зінченко керував грою у центрі поля. Однак головний тренер "містян" Пеп Гвардіола розгледів в українці універсальність та перевів його на позицію лівого захисника. До темиМи всі – фани Зінченка, – Володимир і Олена Зеленські про трансфер українця в Арсенал За словами Зінченка, саме на лівому фланзі оборони бачить його й Мікель Артета. Алепісля переходу у лондонський клуб не гарантує йому місце в основі "канонірів". Все залежатиме виключно від гри українця та роботи у тренувальному процесі. Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати. Якщо не буду заслуговувати, то не буду. Ключова позиція, яку він мені обрав – це лівий захисник, – розповів Олександр. Один із лідерів збірної України не заперечив, що у деяких поєдинках тренерський штаб Арсенала може використовувати його у центрі поля. Але також можуть бути такі ігри, де я буду залучений як центральний півзахисник. Я ще нічого не можу сказати. Сезон буде дуже довгим. Ми виступаємо в чотирьох турнірах – два кубки, АПЛ та Ліга Європи. Тому буде дуже багато матчів, і я ще не знаю, де головний тренер буде мене бачити, – додав футболіст. До слова. Перший офіційний матч Зінченка у футболці Арсенала може припасти на перший тур АПЛ. 5 серпня "каноніри" зіграють на виїзді проти Крістал Пелес. Головне про трансфер Зінченка в Арсенал 22 липня лондонський клуб офіційно оголосив про підписання Зінченка. Олександр уклав контракт із Арсеналом до кінця червня 2026 року. За "канонірів" українець виступатиме під 35-м номером. У своєму інтерв'ю футболіст розповів, що трансфер в Арсенал був його дитячою мрією. Цікаво, що під керівництвом Мікеля Артети Олександр грав в МанСіті, адже раніше фахівець був помічником Пепа Гвардіоли. Зінченко вже навіть встиг дебютувати у футболці лондонців. Перший поєдинок припав на товариський матч проти Челсі, у якому Арсенал розтрощив суперника з рахунком 4:0. Українець провів на полі один тайм. Головний наставник "канонірів" відзначив дебютну гру українського гравця. Після поєдинку фанати Арсенала тепло привітали Зінченка.