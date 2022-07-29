Зінченко: Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати

До переходу у Манчестер Сіті Олександр Зінченко керував грою у центрі поля. Однак головний тренер "містян" Пеп Гвардіола розгледів в українці універсальність та перевів його на позицію лівого захисника.

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За словами Зінченка, саме на лівому фланзі оборони бачить його й Мікель Артета. Але після переходу у лондонський клуб не гарантує йому місце в основі "канонірів". Все залежатиме виключно від гри українця та роботи у тренувальному процесі.

Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати. Якщо не буду заслуговувати, то не буду. Ключова позиція, яку він мені обрав – це лівий захисник,

– розповів Олександр.

Один із лідерів збірної України не заперечив, що у деяких поєдинках тренерський штаб Арсенала може використовувати його у центрі поля.

Але також можуть бути такі ігри, де я буду залучений як центральний півзахисник. Я ще нічого не можу сказати. Сезон буде дуже довгим. Ми виступаємо в чотирьох турнірах – два кубки, АПЛ та Ліга Європи. Тому буде дуже багато матчів, і я ще не знаю, де головний тренер буде мене бачити,

– додав футболіст.

До слова. Перший офіційний матч Зінченка у футболці Арсенала може припасти на перший тур АПЛ. 5 серпня "каноніри" зіграють на виїзді проти Крістал Пелес.

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