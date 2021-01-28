З Мессі та Роналду: названо символічну збірну світу десятиріччя

28 січня 2021 , 11:52
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Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала символічну збірну найкращих футболістів десятиріччя (2011-2020).

Джерело: IFFHS

Найбільше представників у символічній збірній має Німеччина – відразу троє. Водночас найбільше клубних представників має Реал – четверо.

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Символічна збірна IFFHS

  • Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина)
  • Філіпп Лам (Баварія, Німеччина)
  • Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)
  • Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)
  • Марсело (Реал, Бразилія)
  • Тоні Кроос (Реал, Німеччина)
  • Андрес Іньєста (Віссел Кобе, Іспанія)
  • Лука Модрич (Реал, Хорватія)
  • Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія)
  • Роберт Левандовський (Баварія, Польща)
  • Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)

Зазначимо, що у символічній збірній тільки один футболіст, який вже завершив кар'єру. Йдеться про легенду Баварії Філіппа Лама.


Символічна збірна світу 2011-2020 / Фото IFFHS

Інші номінації IFFHS

  • Нещодавно було названо найкращого тренера десятиліття. Ним став наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.
  • Водночас наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у рейтинг найкращих тренерів національних команд. Він посів 17 місце.
  • Голкіпер Баварії та збірної Німеччини був визнаний найкращим воротарем десятиріччя. Натомість зірка Барселони Ліонель Мессі – найкращий плеймейкер.
  • Українська арбітриня Катерина Монзуль зайняла третє місце у рейтингу найкращих жінок-рефері у світі.