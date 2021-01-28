З Мессі та Роналду: названо символічну збірну світу десятиріччя

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала символічну збірну найкращих футболістів десятиріччя (2011-2020).

Джерело: IFFHS

Найбільше представників у символічній збірній має Німеччина – відразу троє. Водночас найбільше клубних представників має Реал – четверо.

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Символічна збірна IFFHS

Мануель Ноєр (Баварія, Німеччина)

Філіпп Лам (Баварія, Німеччина)

Серхіо Рамос (Реал, Іспанія)

Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди)

Марсело (Реал, Бразилія)

Тоні Кроос (Реал, Німеччина)

Андрес Іньєста (Віссел Кобе, Іспанія)

Лука Модрич (Реал, Хорватія)

Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія)

Роберт Левандовський (Баварія, Польща)

Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)

Зазначимо, що у символічній збірній тільки один футболіст, який вже завершив кар'єру. Йдеться про легенду Баварії Філіппа Лама.



Символічна збірна світу 2011-2020 / Фото IFFHS

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