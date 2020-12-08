Українка Монзуль увійшла в трійку найкращих жінок-арбітрів світу в 2020 році
Український футбольний арбітр Катерина Монзуль зайняла почесне третє місце в рейтингу найкращих жінок-рефері в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Головний приз вдруге поспіль завоювала француженка Стефані Фраппар, яка набрала 145 очок. 140 балів на свій рахунок записала представниця Швейцарії Естер Штаублі, а наша співвітчизниця замкнула трійку з 25 пунктами.
Дивітьс також Арбітриня Монзуль потрапила у курйоз у своєму дебютному матчі в ЛЄ: відео
У 2020 році Фраппар стала першою жінкою, яка працювала головним на матчах чоловічої Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Цікаво, що в обох поєдинках брали участь українські команди: Лестер – Зоря в ЛЄ і Ювентус – Динамо в ЛЧ.
Монзуль увійшла в історію
Раніше Монзуль та її помічниці увійшли в історію Лігу націй, ставши першою повністю жіночої бригадою, яка відпрацювала на матчі турніру. Також українка вперше у кар'єрі відсудила матч Ліги Європи.
Поділитися новиною