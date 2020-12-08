Український футбольний арбітр Катерина Монзуль зайняла почесне третє місце в рейтингу найкращих жінок-рефері в світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Головний приз вдруге поспіль завоювала француженка Стефані Фраппар, яка набрала 145 очок. 140 балів на свій рахунок записала представниця Швейцарії Естер Штаублі, а наша співвітчизниця замкнула трійку з 25 пунктами.

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У 2020 році Фраппар стала першою жінкою, яка працювала головним на матчах чоловічої Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Цікаво, що в обох поєдинках брали участь українські команди: Лестер – Зоря в ЛЄ і Ювентус – Динамо в ЛЧ.

Монзуль увійшла в історію

Раніше Монзуль та її помічниці увійшли в історію Лігу націй, ставши першою повністю жіночої бригадою, яка відпрацювала на матчі турніру. Також українка вперше у кар'єрі відсудила матч Ліги Європи.

До слова. Катерина не перший рік входить до світової еліти в жіночому суддівському корпусі. У 2015-му вона виграла опитування IFFHS, в 2014-му була 2-ю, 2017-го була 4-ю, в 2018-му – 5-ю, а торік посіла шосте місце.