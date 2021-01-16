Головний наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко потрапив у рейтинг найкращих тренерів національних команд. Керманич посів 17 місце.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращих тренерів збірних команд за останнє десятиліття. У рейтингу знайшлось місце чинному наставнику української збірної Андрію Шевченку.

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Список очолив тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Відразу за його спиною йде коуч французів Дідьє Дешам, а трійку лідерів замкнув спеціаліст Тіте, який очолює тренерський штаб головної команди Бразилії.

У першій двадцятці є і Андрій Шевченко. 44-річний український фахівець посів 17 місце. Йому віддали 24 пункти.

Останнім часом його активно сватали у лондонське Челсі. Начебто Шевченко повинен замінити на тренерському містку Френка Лемпарда. Але в УАФ спростували цю інформацію.



Топ-20 найкращих тренерів збірних / Скриншот з IFFHS

Тренерська кар'єра Андрія Шевченка у збірній Україні: коротко

Вже понад чотири роки Андрій Шевченко працює у збірній України. Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка, а після звільнення наставника Шевченко вже сам очолив національну команду.

Збірна показала хороші результати у дебютній Лізі націй. Команда здобула 9 з 12 очок і змогла піднятися в число найсильніших колективів Європи на наступний розіграш.

Найбільшим досягненням Шевченка на чолі збірної України є вихід на Євро-2020. Із 26 листопада 2019-го року посів восьме місце у списку топ-10 найкращих тренерів національних збірних за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики IFFHS.