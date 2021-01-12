Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала кращого плеймейкера за останнє десятиліття (2011-2020). Перше місце в рейтингу зайняв Ліонель Мессі з Барселони.

Для визначення кращого плеймейкера десятиліття, в IFFHS вирішили підсумувати результати топ-20 плеймейкерів кожного року. За перше місце в році нараховувалося 20 балів, за друге – 19, третє – 18 і так далі. За двадцяте місце футболіст отримував один бал.

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Ліонель Мессі у 2015, 2016, 2017 та 2019 роках визнавався найкращим плеймейкером. У 2011, 2014, 2018 та 2020 роках він посідав друге місце. Тому саме гравець іспанської Барселони й став найкращим плеймейкером десятиліття.

Другим в рейтингу став його партнер по Барселоні Андреас Іньєста. Третій в рейтингу – Лука Модріч з Реалу.

Топ-20 плеймейкерів десятиліття