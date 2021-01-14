Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала ім'я найкращого воротаря десятиліття, що минуло (2011-2020 роки). Ним став голкіпер збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Мануель Нойєр.

В IFFHS для визначення найкращого голкіпера десятиліття вирішили зробити підсумкову таблицю топ-20 за усі 10 попередніх років. За визнання найкращим у році футболіст отримував 20 балів. За друге місце в році йому нараховувалося 19 балів, за третє – 18. І так до 20 місця, за яке давали один бал. Якщо воротар за підсумками року не потрапляв у топ-20, то він не отримував балів.

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Переможцем в такому рейтингу став Мануель Нойєр. Він за попередні 10 років п'ять разів визначався найкращим голкіпером – у 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 роках. За ті ж десять років Нойєр п'ять разів визначався найкращим голкіпером за версією УЄФА, і ще одного разу отримав звання кращого воротаря від ФІФА.

З 2011 до 2020 року Нойєр двічі виграв Лігу чемпіонів з Баварією (у 2013 та 2020 роках), вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини, 5 Кубків Німеччини та два Суперкубки УЄФА. У 2014 році він став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.

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Нойєр випередив італійця Джанлуїджі Буффона та бельгійця Тібо Куртуа за звання найкращого голкіпера десятиліття.

Топ-20 найкращих воротарів десятиліття