Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращого тренера десятиліття, що минуло (2011-2020 роки). Ним став головний наставник іспанського Атлетіко Дієго Сімеоне.

Для визначення переможця у цій номінації, в IFFHS вирішили підсумувати результати щорічного визначення найкращих тренерів. За перемогу в році давали 20 балів, за друге місце – 19 балів, за третє – 18 балів. І так до двадцятого місця, за яке давали один бал. Якщо тренер не потрапляв у топ-20 за підсумками року, він не отримував бали.

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Дієго Сімеоне за десятиліття з 2011 до 2020 року лише один раз визнавався тренером року. Це сталося у 2016 році, коли його команда дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, де лише у додатковий час поступилася Реалу. А в чемпіонаті Іспанії посіла третє місце, хоча до кінця претендувала на перемогу.

При цьому в Сімеоне були й вдаліші роки в Атлетіко. Для прикладу, в сезоні 2013/14 він теж дійшов до фіналу Ліги чемпіонів (і теж програв Реалу), але команді вдалося виграти чемпіонат Іспанії. При цьому зробила це команді в останньому матчі, зігравши внічию з Барселоною на її полі.

Загалом за десять років, що Сімеоне працює з Атлетіко, команда також виграла Кубок Іспанії, два Суперкубки Іспанії, двічі перемагала у Лізі Європи, та вигравала два Суперкубки УЄФА.

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