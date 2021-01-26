Барселона – найприбутковіший клуб у 2020 році попри шалені борги
Два іспанські футбольні гранди – Барселона та Реал – залишилися на перших місцях у рейтингу найприбутковіших клубів. А загалом оборот 20 найприбутковіших клубів за сезон 2019/2020 склав 8,2 мільярда євро.
Джерело: Deloitte
Загалом у сезоні 2019/2020 найприбутковіші футбольні клуби світу мали значно менший оборот коштів, аніж попереднього сезону – 8,2 мільярда євро проти 9,3 мільярда євро в сезоні 2019/2020. Падіння склало 1,1 мільярда євро.
Водночас Барселона заявила про мільярдні борги перед кредиторами та працівниками
Головна причина – пандемія коронавірусу, через яку спочатку матчі відмінили, а коли їх поновили, то без глядачів. Лише втрати через відсутність трансляцій матчів склало 937 мільйонів євро. Але частина цієї суми буде покрита у сезоні 2020/2021, адже частину матчів перенесли у цей сезон.
Ще 257 мільйонів євро клуби недоотримали через проведення матчів без глядачів. Адже дні футбольних матчів є однією зі значних статей доходів – це кошти за квитки, атрибутику та інші покупки на стадіоні. Хоча частину цієї суми вдалося перекрити завдяки іншим доходам.
Експерти очікують, що в сезоні 2020/2021 падіння продовжиться, і складе 2 мільярди євро.
Список найприбутковіших клубів
- Барселона – 715,1 мільйона євро
- Реал – 714,9 мільйона євро
- Баварія – 634,1 мільйона євро
- Манчестер Юнайтед – 580,4 мільйона євро
- Ліверпуль – 558,6 мільйона євро
- Манчестер Сіті – 549,2 мільйона євро
- ПСЖ – 540,6 мільйона євро
- Челсі – 469,7 мільйона євро
- Тоттенхем – 44,7 мільйона євро
- Ювентус – 397,9 мільйона євро
- Арсенал – 388 мільйонів євро
- Боруссія (Д.) – 365,7 мільйона євро
- Атлетіко – 331,8 мільйона євро
- Інтер – 291,5 мільйона євро
- Зеніт – 236,5 мільйона євро
- Шальке – 222,8 мільйона євро
- Евертон – 212 мільйонів євро
- Ліон – 180,7 мільйона євро
- Наполі – 176,3 мільйона євро
- Айнтрахт – 174 мільйонів євро
Барселоні вдалося зберегти за собою перше місце, випередивши Реал лише на 200 тисяч євро. Хоча в минулому сезоні ця сума становила 83,5 мільйона євро.
Баварія обійшла МЮ. Якщо мюнхенський клуб заробив на 26 мільйонів євро менше, то "червоні дияволи" – аж 131,1 мільйона євро
18 з 20 найприбутковіших клубів отримали менший дохід, аніж у попередньому сезоні. Винятком стали російський Зеніт (236,5 мільйона євро замість 180,4 мільйона євро у сезоні 2019/2020) та англійський Евертон (212 мільйонів євро проти 210,5 мільйона євро). Таке зростання дозволило Зеніту піднятися з 28 місця одразу на 15.
Зеніт та Айнтрахт стали двома клубами, які потрапили у топ-20 в сезоні 2010/2020. Вони замінили італійську Рому та англійський Вест Хем, які випали.
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