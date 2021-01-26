Два іспанські футбольні гранди – Барселона та Реал – залишилися на перших місцях у рейтингу найприбутковіших клубів. А загалом оборот 20 найприбутковіших клубів за сезон 2019/2020 склав 8,2 мільярда євро.

Джерело: Deloitte

Загалом у сезоні 2019/2020 найприбутковіші футбольні клуби світу мали значно менший оборот коштів, аніж попереднього сезону – 8,2 мільярда євро проти 9,3 мільярда євро в сезоні 2019/2020. Падіння склало 1,1 мільярда євро.

Водночас Барселона заявила про мільярдні борги перед кредиторами та працівниками

Головна причина – пандемія коронавірусу, через яку спочатку матчі відмінили, а коли їх поновили, то без глядачів. Лише втрати через відсутність трансляцій матчів склало 937 мільйонів євро. Але частина цієї суми буде покрита у сезоні 2020/2021, адже частину матчів перенесли у цей сезон.

Ще 257 мільйонів євро клуби недоотримали через проведення матчів без глядачів. Адже дні футбольних матчів є однією зі значних статей доходів – це кошти за квитки, атрибутику та інші покупки на стадіоні. Хоча частину цієї суми вдалося перекрити завдяки іншим доходам.

Експерти очікують, що в сезоні 2020/2021 падіння продовжиться, і складе 2 мільярди євро.

Список найприбутковіших клубів

Барселона – 715,1 мільйона євро Реал – 714,9 мільйона євро Баварія – 634,1 мільйона євро Манчестер Юнайтед – 580,4 мільйона євро Ліверпуль – 558,6 мільйона євро Манчестер Сіті – 549,2 мільйона євро ПСЖ – 540,6 мільйона євро Челсі – 469,7 мільйона євро Тоттенхем – 44,7 мільйона євро Ювентус – 397,9 мільйона євро Арсенал – 388 мільйонів євро Боруссія (Д.) – 365,7 мільйона євро Атлетіко – 331,8 мільйона євро Інтер – 291,5 мільйона євро Зеніт – 236,5 мільйона євро Шальке – 222,8 мільйона євро Евертон – 212 мільйонів євро Ліон – 180,7 мільйона євро Наполі – 176,3 мільйона євро Айнтрахт – 174 мільйонів євро

Барселоні вдалося зберегти за собою перше місце, випередивши Реал лише на 200 тисяч євро. Хоча в минулому сезоні ця сума становила 83,5 мільйона євро.

Баварія обійшла МЮ. Якщо мюнхенський клуб заробив на 26 мільйонів євро менше, то "червоні дияволи" – аж 131,1 мільйона євро

18 з 20 найприбутковіших клубів отримали менший дохід, аніж у попередньому сезоні. Винятком стали російський Зеніт (236,5 мільйона євро замість 180,4 мільйона євро у сезоні 2019/2020) та англійський Евертон (212 мільйонів євро проти 210,5 мільйона євро). Таке зростання дозволило Зеніту піднятися з 28 місця одразу на 15.

Зеніт та Айнтрахт стали двома клубами, які потрапили у топ-20 в сезоні 2010/2020. Вони замінили італійську Рому та англійський Вест Хем, які випали.