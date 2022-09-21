Суперник України втратив трьох гравців перед грою Ліги націй
21 вересня 2022 , 10:41Читать новость на русском
Джерело:твітер збірної Шотландії
Кадрові проблеми торкнулись на лише збірної України. Шотландія не зможе розраховувати одразу на трьох своїх футболістів.
Втрати не лише в українській команді
Шотландія втратила гравців у трьох ланках команди. Розташування команди покинули голкіпер Джон Маклафлін, захисник Грант Хенлі та нападник Джейкоб Браун.
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Натомість тренерський штаб на чолі зі Стівом Кларом довикликав другого номера Рейнджерса Роббі Макрорі. Цікаво, що 24-річний голкіпер не провів у цьому сезоні жодного матчу на клубному рівні. Макрорі ніяк не може виграти конкуренцію у свого "колеги по цеху" Маклафліна.
Макрорі вже не вперше отримує виклик у національну команду, але так ще жодної хвилини і не зіграв.Цікаво. Матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 за Києвом. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію.
Лідери не зіграють проти шотландців
- Лідери Динамо Георгій Бущан та Микола Шапаренко отримали травми у матчі Ліги Європи проти Фенербахче. Обидва вже прооперовані у Барселоні.
- Едуард Соболь, який отримав виклик у збірну на вересневі матчі, теж не допоможе "синьо-жовтим" у Лізі націй. Захисник вже протягом місяця відчуває дискомфорт в області паху.
- Олександр Зінченко теж не одягне синьо-жовту футболку у вересні.
- Перший матч проти Шотландії пропустять Віталій Миколенко та Віктор Коваленко. Також цей поєдинок пропустить дебютант-голкіпер Євген Волинець. Все через відсутність британської візи.