Суперник України втратив трьох гравців перед грою Ліги націй

Кадрові проблеми торкнулись на лише збірної України. Шотландія не зможе розраховувати одразу на трьох своїх футболістів.

Втрати не лише в українській команді

Шотландія втратила гравців у трьох ланках команди. Розташування команди покинули голкіпер Джон Маклафлін, захисник Грант Хенлі та нападник Джейкоб Браун.

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Натомість тренерський штаб на чолі зі Стівом Кларом довикликав другого номера Рейнджерса Роббі Макрорі. Цікаво, що 24-річний голкіпер не провів у цьому сезоні жодного матчу на клубному рівні. Макрорі ніяк не може виграти конкуренцію у свого "колеги по цеху" Маклафліна.

Макрорі вже не вперше отримує виклик у національну команду, але так ще жодної хвилини і не зіграв.

Цікаво. Матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 за Києвом. Сайт 24 каналу проведе Матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 за Києвом. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію.

Лідери не зіграють проти шотландців