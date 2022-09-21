Потери не только в украинской команде

Шотландия потеряла игроков в трех звеньях команды. Расположение команды покинули голкипер Джон Маклафлин, защитник Грант Хенли и нападающий Джейкоб Браун.

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А тренерский штаб во главе со Стивом Кларом призвал второго номера Рейнджерса Робби Макрори. Интересно, что 24-летний голкипер не провел в этом сезоне ни одного матча на клубном уровне. Макрори никак не может выиграть конкуренцию у своего "коллеги по цеху" Маклафлина.

Макрори уже не в первый раз получает вызов в национальную команду, но так еще ни минуты и не сыграл.

Любопытно. Матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября. Стартовый свисток судьи раздастся в 21:45 по Киеву. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лидеры не сыграют против шотландцев