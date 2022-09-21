Петраков: Мене ніхто не просив, але я відпускав його в молодіжку
Одразу дві збірні України паралельно проведуть ключові матчі на міжнародній арені. Голова збірна Олександра Петракова зіграє три поєдинки у Лізі націй, а підопічні Руслана Ротаня зіграють дві зустрічі у плей-офф кваліфікації Євро U-21.
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Петраков розповів, чи просив тренерський штаб на чолі з Ротанем відпустити гравців із головної команди, щоб допомогти молодіжці. Олександр Васильович розповів про голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна, який разом із головною командою готується до гри у Глазго.
Головний тренер "синьо-жовтих" пригадав, як відпустив Трубіна у молодіжку, коли місце у воротах зайняв Андрій Пятов. Тоді тренерський штаб вирішив дати Пятову красиво закінчити кар'єру на рівні національної команди.
У той момент Петраков не лише відпустив Трубіна, а й відправив у молодіжну команду Сироту та Сікана. Ще тоді керманич попередив, що у випадку форс-мажору поверне гравців назад у розташування головної команди.
"Дивіться, ще з травня Анатолій Трубін – гравець національної збірної. Мене ніхто не просив, але я відпускав його в молодіжку. Ми правильно провели Андрія Пятова, одного з найкращих воротарів незалежної України. Трубін тоді поїхав і зіграв за молодіжку. Зараз мені знову ніхто не телефонував, не просив. Я відпустив Трубіна, Сироту і Сікана, щоб вони допомогли молодіжній збірній. Але відразу попросив адміністратора попередити – якщо буде форс-мажор, то я заберу футболістів", – розповів Петраков.
"У нас немає віз, у країні йде війна"
65-річний спеціаліст зауважив, що через війну в Україні у нашої збірної є проблеми з оформленням віз. А після травми Георгія Бущана "синьо-жовті" не могли прилетіти у Глазго лише з двома голкіперами. Мова йде про Андрія Луніна та Дмитра Різника.
Петраков вирішив перестрахуватись на випадок можливої травми когось із воротарів під час тренувального процесу.
У нас немає віз, у країні йде війна, а ми можемо оформити лише 32 гравців. Потім трапилася ця ситуація з Бущаном, а я не можу приїхати сюди лише з 2 воротарями. Уявіть – завтра хлопець не так впаде на тренуванні, і я залишаюсь без воротарів. Хочете, щоб з мене сміявся весь світ? В Україні немає візових центрів, триває війна. Тому Трубін тут і готовий зіграти,
– відповів наставник.
Календар матчів збірної України у вересні
- 21.09.2022.Шотландія – Україна (21:45)
- 24.09.2022. Вірменія – Україна (16:00)
- 27.09.2022. Україна – Шотландія (21:45)