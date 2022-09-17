Захисник Брюгге Едуард Соболь не зможе зіграти за збірну України у найближчих матчах Ліги націй. Річ у тім, що гравець отримав травму.
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Повідомляють, що Соболь отримав ушкодження привідного м’яза на тренування у своєму клубі.
Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, відтак Едуард не зможе допомогти "синьо-жовтим" у вересневих іграх Ліги націй.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков під час особистої розмови телефоном побажав гравцеві якнайшвидшого одужання.
Зазначимо, що до цього наставник "синьо-жовтих" перевів гравця з резервного списку в основний. Соболь у поточному сезоні зіграв лише 5 матчів за Брюгге, він пропустив декілька зустрічей через ушкодження.
Нагадаємо, що через травми ігри пропустять Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Олександр Зінченко.
Підготовка збірної у Польщі
- У суботу, 17 вересня, збірна України провела повноцінне тренування у Варшаві. До національної команди приєдналися гравці Дніпра-1 Олександр Піхальонок та Артем Довбик.
- Наразі під керівництвом Олександра Петракова працює 15 польових гравців та 3 воротарі. Згодом до команди доєднаються легіонери.