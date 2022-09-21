Це буде другий матч між суперниками на цьому стадіоні у 2022 році. До цього 1 червня Україна обіграла Шотландію на "Хемпден парк" у плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Тепер настала черга матчів Ліги націй.

До теми Ключовий матч в боротьбі за перше місце в групі Ліги націй: прогноз на гру Шотландія – Україна

Матч Шотландія – Україна в нашій країні буде доступний до перегляду в різні способи. Гру покажуть в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Важливо! Абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися матч Шотландія – Україна на названих каналах. Окрім того, перегляд матчу Шотландія – Україна на вищевказаних каналах та платформах буде можливий лише на території України відповідно до вимог УЄФА щодо телевізійних прав та принципу територіальності.

Дивитися онлайн матч Шотландія – Україна можна буде в ютубі. Відеотрансляція доступна нижче.

Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна