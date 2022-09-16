Збірна України зазнала втрат перед матчами Ліги націй у вересні. Один з лідерів команди Олександр Зінченко не зможе зіграти. Гравець лондонського Арсеналу під час тренування у клубі отримав ушкодження литкового м'яза, на лікування та відновлення після якого знадобиться близько двох тижнів.

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Після ушкодження Зінченко особисто подзвонив до головного тренера збірної України Олександра Петракова та повідомив йому невтішну новину.

Зінченко не перший гравець середньої лінії, який через травму пропустить матчі збірної України у вересні 2022 року. Перед тим травму отримав Микола Шапаренко, якого прооперували. На поле футболіст Динамо повернеться аж в березні 2023 року. Замість нього до збірної викликали півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.

Чи буде до збірної України викликаний хтось із резерву на заміну Зінченку – поки невідомо. Серед півзахисників там перебувають Єгор Назарина з луганської Зорі та Олексій Гуцуляк з Дніпро-1.

Збірна України свій збір проведе у Польщі. 21 вересня команда зіграє проти Шотландії на виїзді. Після цього на команду очікує матч проти Вірменії в гостях – ця гра відбудеться 24 вересня. А 27 вересня Україна прийматиме Шотландію. Ця гра відбудеться в польському Кракові.

Склад збірної України