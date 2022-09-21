Мінус ще два гравці

20 вересня українська збірна провела вечірнє тренування у шотландському Глазго. Через пошкодження привідного м'яза не тренувались Віталій Миколенко та Віктор Коваленко.

До теми Шотландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Лівий захисник Евертона відчув дискомфорт наприкінці останнього матчу в АПЛ, але на вольових вже догравав поєдинок. Під час вечірнього тренування збірної декілька разів обійшов поле з м'ячем, але на цьому робота для Миколенка закінчилась. Віталій спостерігав за тренувальним процесом вже разом із лікарями "синьо-жовтих".

Те саме було і в Коваленка. Віктор отримав травму у матчі на клубному рівні. Під час тренування збірної у нього поїхала нога, тому роботу півзахисник не закінчив. Тому на наступне тренування футболіст Спеції навіть не вирушив, залишившись у готелі.

Попереду на Коваленка чекає МРТ, яке визначить серйозність травми.

Обидва футболісти пропустять гру проти Шотландії, але спробують відновитись до наступного матчу проти Вірменії, який відбудеться 24 вересня.

Зверніть увагу! Матч Ліги націй Шотландія – Україна розпочнеться 21 вересня о 21:45 за Києвом.

Втрати збірної України

Нагадаємо, що через відсутність британської візи у Глазго не приїхав дебютант-голкіпер Євген Волинець. Через пошкодження в останній момент із заявки національної команди вибув ще один фланговий захисник Едуард Соболь.

Також у розташування збірної не прибув Олександр Зінченко. Фенербахче у матчі проти Динамо в Лізі Європи зробило так, щоб воротар Георгій Бущан та півзахисник Микола Шапаренко лягли на операційний стіл та не зіграли за збірну у вересні.