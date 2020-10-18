Боксерська спільнота нарешті отримали другий у 2020 році топ-бій. Після зустрічі Тайсона Ф'юрі з Деонтеєм Уайлдером у рамках суперважкої ваги, найцікавішу вивіску мав бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса. Спорт 24 підбиває підсумки поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Лопес переміг Ломаченка його ж зброєю, пише 24 канал. Теофімо виграв бій переконливим рішенням суддів 119:109, 117:111, 116:112. Така велика різниця в очках не дозволяє говорити про домашнє суддівство на користь Лопеса.

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Ідеальна стратегія Лопеса

Зі стартових раундів було помітно, що Ломаченко прагне уникати правого удару від Лопеса. Василь глухим блоком перекрив для Теофімо цей шлях, однак американець знайшов відповідь для українця.

Лопес не цурався бомбардувати корпус Ломаченка та з періодичним успіхом влучав лівим джебом. Тільки у 12-у раунді Теофімо вдалося донести свої удари до Ломаченка, який на цей момент поєдинку чомусь згас.

"He showed everything you could possibly want from a champion."



Some of @TeofimoLopez's best work from a star-making performance in the Bubble. #LomaLopez pic.twitter.com/0BVXBppMmM — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Склалося враження, що Ломаченко очікував від Лопеса зарядженість на один удар. Проте Теофімо успішно діяв без своєї головної зброї. Розуміючи, що Ломаченка буде важко перебоксувати, американець викидав велику кількість ударів.

Лопес викинув удвічі більше ударів, ніж Ломаченко: 659 проти 321. 183 удари Теофімо досягли мети, Ломаченко потрапив 141 раз. Відсоток попадань Ломаченка – 44%, у Лопеса – 28%. 20 раз Ломаченко пробив по корпусу, 34 рази Лопес.

План Лопеса був у топу, щоб вистрілювати великою кількістю ударів. При чому Ломаченко боявся іти у відкриту рубку, адже там на нього чекала права гармата Лопеса. Відтак, ефект нокаутуючуго удару Теофімо тримав Ломаченка на відстані та дозволяв Лопесу спокійно набирати очки.

Помилка зі стратегією Ломаченка

Сім'я Ломаченків привчила українську аудиторію, що після середини поєдинку Василь вмикається та добиває виснаженого суперника. Проте, що Ломаченко робив до 8-го раунду? Розвідкою дії Ломаченка не назвеш. Вона могла закінчитися у раунді 3-4-у. Після цього Василь потрапив у безвихідь і не мав ідей, як підійти до Тефімо.

Можливо, Ломаченки очікували, що Лопес, який тільки вдруге у кар'єрі пройшов усі 12 раундів, буде виснаженим, а його дихання зіб'ється. Однак у 12-у раунді важче дихав саме українець.

Ломаченко відтягував атаки настільки довго, що його б врятував тільки нокаут або декілька нокдаунів. Наприкінці бою Василь дійсно був близький, щоб фінішувати Теофімо.

Василь все ж продемонстрував свою швидкість, завдяки якій розвертав суперника та бомбардував обличчя. Однак добити фізичного сильнішого Лопеса йому не вдавалося.

Стратегія Ломаченка полягала в тому, щоб обеззброїти Лопеса у чемпіонських раундах. Але до цього часу Василь вже був виснажений великим обсягом роботи ніг на відходах.

Лопес – красунчик

По-перше, Лопес стримав всі свої слова (які б вони не були зухвалі) та переміг Ломаченка. До бою з Ломаченком, хоча Теофімо й був чемпіоном світу, його не можна було назвати топ-боксером.

Тепер Лопес став зіркою. Чому? Все просто – він безапеляційно переміг лідера P4P за версією багатьох авторитетних ресурсів. У своїй 23 роки він став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.

До бою з Ломаченком 23-річного боксерський портрет американця складався тільки з нокаутуючого удару. Та тепер Теофімо постав у новому світлі. Теофімо може боксувати на довгій дистанції, Лопес технічний та доволі швидкий.

Перемога над Ломаченком довела, що Лопес має хороший боксерський IQ. Мабуть, не за горами зміна Лопесом вагової категорії. Габарити дозволяють американцю піднятися вище.

Не варто списувати Ломаченка

Один бій не може перекреслити всю кар'єру видатного боксера. Василь – дворазовий Олімпійський чемпіон та володар титулів у декількох вагових категоріях.

Ломаченко допустився тільки помилки й результат бою з Лопесом йому слід забути. Так, американці часто нагадуватимуть Василю про себе, роблячи зухвалі заяви. Однак кар'єра боксера на цьому не закінчується.

Легку вага не назвеш теплою ванною для Ломаченка. Очевидно, що після поразки Василю не варто добиватися реваншу, який, до речі, не прописаний у контракті.

Василь може спокійно спуститися у ваговій категорії. Наприклад, у другій напівлегкій вазі є Лео Санта Круз, Шакур Стівенсон, Мігель Берчальт та інші.

Підсумок бою – вболівальники не побачили ні нокауту від зазвичай агресивного Лопеса, ні відмоого "хайтеку" Ломаченка. Суха, але доволі цікава та закономірна звитяга Лопеса.