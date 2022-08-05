Крістал Пелес – Арсенал 0:2

Голи: Гуехі, 85 (авт.) – Мартінеллі, 20

Олександр Зінченко розпочав поєдинок у стартовому складі Арсенала. Це був перший офіційний матч для українця після переходу з Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Арсенал, який грав на виїзді, вже з перших секунд зустрічі показав, хто буде фаворитом протистояння. Підопічні Мікеля Артети взяли м'яч під контроль.

Ще у першій 5-хвилинці гості могли забити. Жезус зробив усе, щоб відзначитись голом, обійшов декількох гравців суперника, але не зумів обіграти останнього. М'яч відкотився під удар Мартінеллі, але той пробив поруч із дальньою стійкою. Поблизу епізоду був Зінченко, але м'яч перехопив бразильський одноклубник.

Вже через декілька хвилин Зінченко сам перевірив на пильність голкіпера Крістал Пелес, але той парирував постріл українця.

Після активної 10-хвилинки від "канонірів" Крістал Пелес дещо вирівняв темп гри.

На 20-й хвилині рахунок у матчі став 0:1 на користь Арсенала. Кутовий став гольовим. Зінченко класно відкрився під подачу з кутового, головою спрямував м'яч у центр воротарського, де адресатом передачі став Мартінеллі. Бразилець головою пробив повз голкіпера, який кінчиками пальців таки доторкнувся до м'яча. Але це не врятувало господарів від пропущеного голу.

Перша результативна дія Зінченка за Арсенал в офіційному матчі.

Відео голу Зінченка

Габріел зіграв рукою у власному штрафному, але свисток Ентоні Тейлора промовчав. Навіть апеляції Крістал Пелес не допомогли.

Наприкінці першого тайму могли господарі зрівняти рахунок. Але Ремсдейл парирував удар впритул від Едуарда.

Арсенал пішов на перерву з мінімальною перевагою у рахунку 0:1.

Курйозний автогол

Другий тайм розпочався з удару від Шлуппа, але в останній момент гравець Арсенала підставив ногу. Тому м'яч після рикошету попрямував на кутовий. Гості відповіли ударом із рикошетом Едегора.

Вже у наступній атаці господарі повинні були робити рахунок 1:1, але знову голкіпер "канонірів" був на висоті. Ремсдейл парирував удар впритул від Езе після філігранної передачі від Захи.



Крістал Пелес – Арсенал / Фото з твітеру "канонірів"

Жезус віддав у штрафному на вільного Едегора, але Мартін затягнув із ударом. Захисник встиг накрити капітана Арсенала. А добивання Жезуса було повз ворота.

"Пожежа" була біля воріт лондонського клубу. Декілька рикошетів від "канонірів" ледь не привели до гола у їх володіння. Добре, що суддя показав фол в атаці від Крістал Пелес.

На 70-й хвилині Сака увірвався у штрафний господарів, але м'яч після його удару майже з нульового кута пролетів вище воріт.

Саха гостро прострілював вздовж воріт, але жоден з партнерів не відгукнувся на цю передачу.

Езе опинився на землі у штрафному Арсенала після боротьби з Зака, але арбітр зустрічі показав, що все було у межах правил.

Артета віддав Зінченку та Жезусу по 83 хвилини у матчі проти Крістал Пелес.

Одразу після цих замін Арсенал подвоїв перевагу, але не без допомоги суперника. Сака потужно прострілював у центр штрафного, але м'яч рикошетом від голови Гуехі полетів у власні ворота Крістал Пелес. 0:2 завдяки автоголу.

Арсенал впевнено обіграв Крістал Пелес на очах рідних фанатів суперника – 0:2. Перша перемога Зінченка у футболці "канонірів" в офіційному матчі.

До слова. Наступний матч Арсенал зіграє вже 13 серпня. Клуб Зінченка вдома прийме Лестер.