Зінченко: Нехай ці великі цифри вас не лякають

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко продовжує підтримувати країну, виступаючи за англійський гранд. Футболіст долучився до збору коштів, який розпочав фонд Сергія Притули.

До теми Майже половина суми: за перший день українці зібрали на "Байрактари" аж 200 мільйонів гривень

Лівий захисник Манчестер Сіті виклав на своїй сторінці в інстаграмі два відео, у яких звернувся до своїх підписників із проханням робити свої пожертви на три народні "Байрактари" для української армії.

Зінченко пригадав ситуацію, яка була у Литві, та вкотре заявив про незламність нашої нації.

Необхідна сума – 500 мільйонів гривень (15 мільйонів доларів), термін один тиждень. Але нехай ці великі цифри вас не лякають – згадаємо литовців. Їм знадобилося три дні на Байрактар. Ну, а тепер згадаємо, що ми – українці. Чи є щось, що нам не під силу,

– написав футболіст.

Українці за тиждень повинні зібрати 500 мільйонів гривень. Здавалось, що це шалені кошти, але не для нашого народу. Трохи більше, ніж за 10 годин люди скинули 141 мільйон гривень. Деякі кошти ще залишались у фонді Притули, тому загалом вже зібрано 202 мільйони гривень, а це вже майже половина від потрібної суми.

Важливо! Станом на ранок 23 червня українці вже зібрали 296 мільйонів гривень. Якщо додати гроші від фонду, то загальна сума на "Байрактари" вже склала 366 мільйонів гривень! На два "Байрактари" наш народ вже зібрав!

Неймовірний результат вже за першу добу. Люди активно поширюють про збір грошей у своїх соцмережах, роблять репости публікації Притули та донатять на нашу армію.

Зінченко робить великий внесок у перемогу України