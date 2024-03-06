"Слава Україні": син Шевченка прокоментував дебютний виклик у синьо-жовту збірну U-19

У понеділок, 4 березня, Крістіан Шевченко став громадянином України. Головним питання було, чи отримає син легендарного українського форварда, а нині президента УАФ, виклик у юнацьку збірну України.

Тренерський штаб збірної України U-19 напередодні оголосив заявку команди на матчі елітного раунду кваліфікації до Євро-2024. Серед 20 футболістів місце знайшлося й 17-річному нападнику Вотфорда U-18.

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Перша реакція Шевченка на виклик у "синьо-жовту" збірну

Після офіційного оприлюднення заявки Крістіан Шевченко прокоментував дебютний виклик за "синьо-жовтих". Він заявив, що щасливий від цієї події та пообіцяв зробити все можливе задля досягнення позитивного результату в майбутніх матчах.

Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді в майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні,

– сказав Шевченко-молодший.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування еліт-раунду "синьо-жовті" потрапили до групи 7, де зіграють із командами Північної Македонії (20 березня), Латвії (23 березня) та Швейцарії (26 березня). Господаркою турніру буде Північна Македонія, поєдинки відбуватимуться в Скоп’є.

Що відомо про Крістіана Шевченка

Розпочав займатися футболом в академії Челсі

У липні 2023 року підписав перший професійний контракт із Вотфордом, де грає за команду U-17

Уже дебютував за "шершнів" U-21

У лютому забив декілька голів, один з яких допоміг команді вийти у фінал Кубка ліги професійного розвитку

Тренер команди U-17 Том Клеверлі заявив, що українець є "нестримним у всіх аспектах гри" та спрогнозував, що скоро 17-річний форвард може на постійній основі перейти в молодіжну команду "шершнів".

. Переможець квартету зіграє у фінальному раунді Євро-2024. Турнір триватиме з 15 по 28 липня 2024 року та стане відбором до чемпіонату світу-2025 (U-20).