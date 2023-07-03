Молодший син Андрія Шевченка вирішив піти шляхом батька. 16-річний юнак підписав перший контракт з професійним клубом.

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Радісною подією Крістіан поділився у своєму Instagram. На фотографії Шевченко-молодший підписує контракт в компанії свого батька, матері та старшого брата Джордана.

З радістю підписав контракт із Вотфордом. Тяжка робота триває,

— написав Крістіан.

Крістіан Шевченко підписав контракт з Вотфордом / instagram.com/kristianms7

Крістіан Шевченко на старті кар'єри

Нагадаємо, що Крістіан – другий син Андрія Шевченка. Футболом розпочав займатися в академії Челсі. Проте "сині" вирішили не підписувати з ним контракт. Повідомлялося, ніби Крістіан у грудні 2022 року перебрався до академії Тоттенхему. Проте сам юнак у травні поділився фотографіями з матчу, в якому він відзначився голом у формі Вотфорда.

Шевченко-молодший вже забивав за Вотфорд / instagram.com/kristianms7

Очевидно, що "шершні" побачили перспективу 16-річному футболісту та запропонували підписати перший професійний контракт. Скоріше за все, Шевченко-молодший гратиме за одну з юнацьких команд Вотфорду.

Повідомлялося, що сини Шевченка мають подвійне громадянство. Тож у перспективі Крістіан може обрати збірну Україну, якщо його ігрові якості відповідатимуть вимогам тренера.