Найбільше було уваги до 17-річного нападника Крістіана Шевченка, який нещодавно отримав українське громадянство. Молодий футболіст тепер має право виступи за збірну України, як це раніше успішно робив його легендарний батько Андрій Шевченко.

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Викликали усіх найталановитіших

Дмитро Михайленко, який очолив збірну лише у лютому 2024-го року, викликав форварда англійського Вотфорда, який може зіграти на обох флангах атаки.

Також у заявку увійшов легіонер із дортмундської Боруссії Данило Кревсун. Нагадаємо, що восени минулого року у юнацькій збірній України U-19 розгорівся гучний скандал. Тодішній тренер юнацької команди Олег Кузнєцова не викликав Кревсуна на кваліфікаційні матчі Євро-2024, за що наставник отримав цілу гору критики. Однак сам футболіст не тримав образ на тренера.

Відзначимо, що в середині січня 2024-го року Кревсун продовжив контракт із "джмелями".

Слід виділити, що у списку "синьо-жовтих" одразу 6 гравців, які виступає за кордоном. Троє із них представляють німецький футбол, двоє – англійський чемпіонат та Дубровний грає у Бельгії.

Заявка збірної України U-19

Воротарі: Владислав Кравець (Шахтар), Владислав Крапивцов (Дніпро-1).

Владислав Кравець (Шахтар), Владислав Крапивцов (Дніпро-1). Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі – Динамо), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва – Шахтар), Іван Єрмачков (Вупперталь, Німеччина), Максим Стрюков (Ганновер 96, Німеччина).

Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі – Динамо), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва – Шахтар), Іван Єрмачков (Вупперталь, Німеччина), Максим Стрюков (Ганновер 96, Німеччина). Півзахисники: Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо), Віктор Цуканов (Шахтар), Максим Мельниченко (Дніпро-1), Геннадій Синчук (Металіст), Данило Кревсун (Боруссія Дормунд, Німеччина).

Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо), Віктор Цуканов (Шахтар), Максим Мельниченко (Дніпро-1), Геннадій Синчук (Металіст), Данило Кревсун (Боруссія Дормунд, Німеччина). Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1), Михайло Дубровний (Гент, Бельгія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).



Заявка збірної України U-19 на еліт-раунд до Євро-2024 / Фото УАФ

Нагадаємо, що в елітному раунді "синьо-жовті" зіграють проти Північної Македонії (20 березня), Латвії (23 березня) та Швейцарії (26 березня). Усі поєдинки стартуватимуть о 15:00 (за київським часом) у Скоп'є.

До слова. Переможці груп еліт-раунду зіграють у фінальному раунді Євро-2024, де вже на них чекає Північна Ірландія – господарка турніру. Фінальна частина змагань відбуватимуться 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до чемпіонату світу-2025 (U-20).