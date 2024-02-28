У вівторок, 27 лютого, він допоміг своїй команді вийти у фінал Кубка ліги професійного розвитку U-17. Шевченко забив перший гол у півфіналі переможного матчу проти однолітків з Бернлі.

До теми Бомбардирські гени батька: гол сина Шевченка вивів Вотфорд у фінал Кубка ліги – відео

Тренер у захваті від Шевченка

Після тріумфального поєдинку свій коментар щодо матчу дав головний тренер юнацької команди Вотфорда U-17 Том Клеверлі. Колишній гравець Манчестер Юнайтед, зокрема, оцінив гру сина Андрія Шевченка та заявив, що зовсім скоро той може піти на підвищення у структурі клубу.

Його батько мав би пишатися цим голом. Останнім часом Крістіан показує фантастичну гру. Здається, це сьомий гол в його останніх семи матчах. Він має непогані шанси піднятися у команду Вотфорда U-21, він мене вразив, Шевченко-молодший нестримний у всіх аспектах гри,

– сказав Клеверлі.

Зазначимо, що напередодні Міністерство молоді та спорту опублікувало затверджені зміни у складі футбольних збірних України на 2024 рік. У резервному списку команди U-19 знайшлося місце й Крістіану Шевченку, який має британське громадянство, але за інформацією ЗМІ, вже подав документи на отримання українського паспорта та хоче пов'язати своє футбольне майбутнє зі збірною України.

Цікаво. Раніше забитий м'яч Крістіана Шевченка потрапив у номінацію на "Найкращий гол січня" серед команд академії Вотфорда. Він отримав пас від партнера по команді, обіграв на протиході двох суперників та потужно пробив у ближній кут з лінії карного майданчика.