У вівторок, 27 лютого, відбувся півфінальний матч Кубка ліги професійного розвитку U-17 між командами Вотфорд та Бернлі. У складі "шершнів" на поле вийшов Крістіан Шевченко.

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Шевченко знову забиває

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь Вотфорда. Левова частка в перемозі "шершнів" належить юному Шевченку. На 61-й хвилині матчу Крістіан забив перший гол у ворота Бернлі. Форвард відгукнувся на фланговий простріл та за допомогою рикошету пробив повз голкіпера.

Відео голу Крістіана Шевченка

Зазначимо, що це вже четвертий гол Шевченка-молодшого за Вотфорд. У фіналі турніру його команда зустрінеться з переможцем пари Кру Александра – Флітвуд.

Раніше ми повідомляли, що гол Крістіана потрапив до номінації на найкращий гол січня серед команд академії Вотфорда.

До слова. Крістіан Шевченко подав документи на отримання українського громадянства. Міністерство молоді та спорту опублікувало резервний список гравців збірної U-19, куди потрапив син легенди українського футболу.