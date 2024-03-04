Процедура зі зміни громадянства тривала менш як два місяці. Новий паспорт дає право 17-річному нападнику виступати за юнацькі збірні України, а згодом, якщо заслужить, то у головній команді країни, як це раніше робив його легендарний батько.

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Обрав виступати за збірну України

Наразі залишилось лише відбути реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.

Раніше була інформація, що Крістіана Шевченка вже чекають у юнацькій збірній України U-19, яку із 20-го лютого 2024-го року очолює Дмитро Михайленко – колишній тренер Дніпра. Міністерство молоді та спорту опублікувало затверджені зміни у складі футбольних збірних України на 2024 рік. У резервному списку команди U-19 знайшлося місце Крістіану.

Ймовірно, що у національній команді Шевченко-молодший дещо змінить позицію, перейшовши із вістря на фланг атаки. Крістіан може зіграти на обох атакувальних флангах.

Попереду у команди Михайленка еліт-раунд, який відбуватиметься із 20-го по 26-те березня. За чотири дні до його початку збірна розпочне свою підготовку до важливих поєдинків. За два тижні до старту раунду стане відомо, чи потрапить Крістіан у заявку "синьо-жовтих".

За інформацією видання, український паспорт отримав півзахисник лісабонської Бенфіки Андре Вакулюк. Ще восени минулого 2023-го року була інформація, що футболістом зацікавились у юнацькій збірній України U-17. Але Вакулюка не викликали у національну команду на матчі еліт-раунду у відборі на чемпіонату Європи.

Що відомо про Крістіана Шевченка