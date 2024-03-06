Тренерский штаб сборной Украины U-19 накануне объявил заявку команды на матчи элитного раунда квалификации к Евро-2024. Среди 20 футболистов место нашлось и 17-летнему нападающему Уотфорда U-18.

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Первая реакция Шевченко на вызов в "сине-желтую" сборную

После официального обнародования заявки Кристиан Шевченко прокомментировал дебютный вызов за "сине-желтых". Он заявил, что счастлив от этого события и пообещал сделать все возможное для достижения положительного результата в предстоящих матчах.

Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и встречи со своими партнерами и тренерами. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в будущих матчах и принести радость нашей стране. Слава Украине,

– сказал Шевченко-младший.

Напомним, что по итогам жеребьевки элит-раунда "сине-желтые" попали в группу 7, где сыграют с командами Северной Македонии (20 марта), Латвии (23 марта) и Швейцарии (26 марта). Хозяйкой турнира будет Северная Македония, поединки будут проходить в Скопье.

Важно. Победитель квартета сыграет в финальном раунде Евро-2024. Турнир продлится с 15 по 28 июля 2024 года и станет отбором к чемпионату мира-2025 (U-20).

Что известно про Кристиана Шевченко