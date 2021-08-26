Шахтар у Лізі чемпіонів, перші медалі Паралімпіади: головні новини спорту 25 серпня

Шахтар зіграв матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів та вийшов у груповий етап. Збірна України здобула 8 медалей в перший день Паралімпіади-2020. Такими були головні новини спорту в середу, 25 серпня

Шахтар – у Лізі чемпіонів

Шахтар зіграв матч-відповідь проти Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. І в основний час програв. Але завдяки перемозі в першому матчі та нічийному рахунку за сумою двох ігор, команді довелося грати овертайм. І вже в овертаймі курйозний автогол після удару Мудрика приніс позитивний результат для "гірників".

Шахтар вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів, де потрапив до третього кошика під час жеребкування. Динамо ж опинилося в четвертому кошику. Жеребкування відбудеться в четвер, 26 серпня.

Медалі Паралімпіади

25 серпня на Паралімпіаді в Токіо було розіграно перші комплекти нагород. Збірна України здобула 8 медалей (1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові). Це дозволяє Україні перебувати на 5 місці у медальному заліку.

Перше золото Україні принесла плавчиня Єлизавета Мерешко.

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Квартира для Коляденко

Бронзова призерка Олімпіади-2020 з боротьби Ірина Коляденко отримала власну квартиру після медалі у Токіо. Квартиру їй надала влада Ірпеня. Але спортсменка вирішила цю квартиру віддати власному тренеру, з яким вона тренується вже 8 років.

Та все ж без власної нерухомості спортсменка не залишиться – влада міста таки вирішила подарувати їй ще одну квартиру.

Лунін не зіграє за збірну

Воротар Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Відтак не зможе прибути до збірної України на вересневі матчі. Його замінить голкіпер Динамо Денис Бойко.

Львів залишився без головного тренера

Вже колишній тренер Львова Анатолій Безсмертний подав у відставку.