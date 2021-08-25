Перші медалі України

Першою українкою, яка підійнялася на п'єдестал пошани у Токіо, стала Євгенія Бреус. Вона здобула бронзову нагороду у змаганнях з шаблі на візках. 38-річна українка виборола нагороду у класі "A".

До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

Уже друга медаль Україна на Паралімпіаді була "срібна". Плавець Антон Коль посів другу сходинку у запливі на спині (100 метрів у класі S1).

Перше "золото"

У перший же день Паралімпіади Україні вдалося здобути золотому нагороду. Плавчиня Єлизавета Мерешко, яка несла прапор на церемонії відкриття Паралімпіади, виграла заплив на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Для 29-річної Мерешко це вже 5 медаль Паралімпійських ігор. Попередні 4 вона здобула на Іграх у Ріо (2016).

Варто додати, що вперше на Паралімпіаді-2020 майоріли відразу два прапори. Разом з Мерешко на п'єдестал пошани підійнялася українка Анна Гонтар. Вона здобула "бронзу".

Срібне безумство

Українцям вдалося здобути відразу 5 срібних нагород. Окрім Коля, "срібло" здобули:

Максим Кріпак (плавання)

Олексій Вірченко (плавання)

Олена Федота (фехтування)

Артем Манько (фехтування)

Україна у топі медального заліку

Після першого дня лідером медального заліку є Австралія, яка здобула 10 медалей (6 золотих, 1 срібну та 3 бронзові). По 8 медалей здобули Китай та Україна.

Китайці мають 5 золотих, 1 срібну та 2 бронзові медалі. Це дозволяє Китаю посідати друге місце в медальному заліку.

Натомість Україна наразі на 5 сходинці, маючи 1 "золото", 5 срібних медалей та 2 "бронзи".

Усього в перший день медалі здобули 24 країни.



Медальний залік / Скриншот