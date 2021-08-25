Бойко замінить Луніна

25 серпня стало відомо, що голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус. Відповідно Лунін не зможе допомогти збірні України у найближчих матчах.

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В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков вирішив викликати у збірну України воротаря Динамо Дениса Бойка.

До цього голкіпер провів 6 матчів у футболці збірної України.

Зміна воротарів у збірній України

У збірну України викликали воротарів Динамо, Шахтаря та Реала – Георгія Бущана, Анатолія Трубіна та Андрія Луніна відповідно. Та всі троє не зіграють у найближчих матчах.

Тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, що в Бущана травма, через яку він залишився без футболу на декілька днів. У Динамо побоюються, що Георгію може знадобитися операція.

Щодо Анатолія Трубіна, то футболіст може пропустити 3 місяці через розрив меніска. Він не зіграє проти Монако у Лізі чемпіонів.

Петраков вимушено викликав у збірну України голкіперів Шахтаря та Ворскли Андрія Пятова та Дмитра Різника.

Збірна України 1 вересня зіграє на виїзді проти Казахстану. Уже 4 вересня "синьо-жовті" у Києві приймуть збірну Франції.