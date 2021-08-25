У Луніна коронавірус
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.
До речі Луческу готовий відпустити Гусєва в збірну України за однієї умови
Раніше Луніна викликали у збірну України на вересневі матчі. Та Андрій не зможе приєднатися до партнерів.
Кадрові втрати збірної України
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков вимушено викликав у збірну України голкіперів Шахтаря та Ворскли Андрія Пятова та Дмитра Різника.
Причина в тому, що два голкіпери збірної Георгій Бущан та Анатолій Трубін вибули із заявки через травми.
Наставник Динамо Мірча Луческу повідомив, що Бущан залишився без футболу на 10 днів. У Динамо побоюються, що Бущану може знадобитися операція.
Щодо Трубіна, то футболіст може пропустити 3 місяці через розрив меніска.
- Перший матч з Петраковим збірна України зіграє 1 вересня на виїзді проти Казахстану. Уже 4 вересня "синьо-жовті" у Києві приймуть збірну Франції.