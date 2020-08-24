25 серпня "Шахтар" поміряється силами з київським "Динамо" у матчі за Суперкубок України. Букмекери оцінили шанси команд взяти трофей у цьому протистоянні.

Шахтар – Динамо: прогноз

Перший тур нового сезону в УПЛ стартував, тепер два гранди українського футболу "Шахтар" та "Динамо" вирішаться, хто ж із них є найсильнішим клубом України у матчі Суперкубка України, пише 24 канал.

У стартовому турі обидві команди грали в один і той же день, тож на відновлення часу було однаково у обох грандів футболу. "Шахтар" у першому турі зустрічався з "Колосом", але досить таки легко переміг свого суперника з Ковалівки. Що правда, у першій 45-хвилинці жодній з команд не вдалось забити. Донеччани були активніші і внаслідок швидкості три засмутили голкіпера суперника у другому таймі. Голи у активі Тете та дубль у Патріка – 3:1. Єдиний результативний удар за гостей забив Костишин.

"Динамо" ж зустрічалось з іншим донецьким клубом "Олімпіком". Це був перший офіційний матч киян під керівництвом Луческу, який видався дуже вдалим. Вже після першої частини гри кияни вели у рахунку 0:2, а по перерві додали до своєї переваги ще два результативні удари, пропустивши лише одного разу – 1:4.

Головна інтрига матчу – чи зможе Луческу на чолі з новою командою перемогти "гірників". Із "Шахтарем" він за 12 років здобув 22 трофеї, Суперкубок теж тут присутній.

На 2020 рік у Суперкубку України у опонентів склався повний паритет – "Шахтар" і "Динамо" здобували трофей по 8 разів. Але в особистих суперкубкових поєдинках кияни мають 7 перемог, а донеччани – 5.

Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку України серед тренерів є якраз румунський спеціаліст Мірча Луческу, який вигравав трофей 7 разів. У минулому сезоні володарем трофею стало київське "Динамо", яке обіграло "гірників" з рахунком 2:1.

Матч Суперкубка України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 25 серпня о 21:00

Шахтар – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch вважають фаворитом зустрічі "гірників". На перемогу "Шахтаря" вони віддають коефіцієнт 1,96. А на звитягу команди Луческу – 3,65.

Спеціалісти вважають, що будь-яка з команд не переможе лише в один гол. Перемога донеччан в один гол – 3,75, а "Динамо" – 5,10.

На показник, що "Шахтар переможе Тотал матчу більше 2,5" – 2,95. А на аналогічний показник, але "Тотал матчу менше 2,5" – 4,80.

Фахівці вірять у те, що вболівальникам вдасться побачити у першій 45-хвилинці гол у виконанні "гірників" – 1,83. А от на результативний удар від "Динамо" стоїть гірший коефіцієнт – 2,37.

Першими рахунок у поєдинку відкриє "Шахтар" – 1,60. А на те, що команда Луческу першим засмутить голкіпера суперника – 2,25.

Можливо, що крапку у матчі поставить команда Каштру – 1,60. Те, що київський клуб заб'є останній гол у зустрічі – 2,25.

"Тотал матчу 2-3 голи" – 2,12.